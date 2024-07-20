Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir

Vakıfbank, resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirmede düşük faizli nakit avans seçeneği hakkında bilgi verdi.





Temmuz ayının ortasında çeşitli sektörlerde yapılan alışverişler sonucunda sunulan indirimler ve Worldpuan'lar Vakıfbank müşterilerini ve yeni müşterilerini hayrete düşürürken, Vakıfbank bu konuda önceden bilgi sahibi olduğu için Temmuz ayında da belirli tarihler arasında geçerli kampanyalar sunuyor.

Bu kapsamda 8 Temmuz'da başlayan ve 31 Temmuz tarihine kadar süren kampanyada yüzde 3,99 faiz oranıyla nakit avans çekebilirsiniz. Vakıfbank resmi internet sitesinde kampanya detaylarına yer verildi.

VAKIFBANK NAKİT AVANS KAMPANYASI

Vakıfbank'ın 8 Temmuz'da başlattığı ve 31 Temmuz'a kadar sürecek olan imkan kapsamında 25.000 TL tutarında tek seferlik nakit avans, aylık yüzde 3,99 faiz oranı ve yüzde 1,15 işlem ücretiyle kullanılabiliyor.

Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme metnine göre, kampanya kapsamında nakit işlemlerinin yarın kasa menüsünden yapılması zorunlu olacak ancak kampanyadan bireysel büyük kredi kartları yararlanacak.





TEMMUZ 2024 VAKIFBANK GÜNCEL KAMPANYALAR

Vakıfbank 31 Temmuz'a kadar resmi internet sitesinde aylık yüzde 3,99 faiz oranı açıklasa da nakit ihtiyacı olan vatandaşlar nakit avans kampanyasının detaylarını dikkatle kontrol ediyor. Nakit avans kampanyasının yanı sıra temmuz ayı ortasında Vakıfbank müşterileri ve yeni müşteriler, çeşitli sektörlerdeki alışverişler sonucunda sunulan indirimler ve Worldpuan'larla ilgilenecek.

Vakıfbank, önceki aylarda olduğu gibi temmuz ayında da düzenli olarak güncel fırsatlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu durumda temmuz ayının son günlerine kadar geçerli olan fırsatlardan yararlanmak ve devam eden kampanyalar hakkında bilgi almak isteyenler Vakıfbank'ın resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler.