Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir

Vakıfbank resmi internet sitesinden yeni bir kampanyasını duyurdu! Acil nakit ihtiyacı olanlar Vakıfbank'a başvursun! Kampanya detayları nelerdir? İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 13:05
Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir

Vakıfbank, resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirmede düşük faizli nakit avans seçeneği hakkında bilgi verdi.

vakıfbank

Temmuz ayının ortasında çeşitli sektörlerde yapılan alışverişler sonucunda sunulan indirimler ve Worldpuan'lar Vakıfbank müşterilerini ve yeni müşterilerini hayrete düşürürken, Vakıfbank bu konuda önceden bilgi sahibi olduğu için Temmuz ayında da belirli tarihler arasında geçerli kampanyalar sunuyor.

Bu kapsamda 8 Temmuz'da başlayan ve 31 Temmuz tarihine kadar süren kampanyada yüzde 3,99 faiz oranıyla nakit avans çekebilirsiniz. Vakıfbank resmi internet sitesinde kampanya detaylarına yer verildi.

VAKIFBANK NAKİT AVANS KAMPANYASI

Vakıfbank'ın 8 Temmuz'da başlattığı ve 31 Temmuz'a kadar sürecek olan imkan kapsamında 25.000 TL tutarında tek seferlik nakit avans, aylık yüzde 3,99 faiz oranı ve yüzde 1,15 işlem ücretiyle kullanılabiliyor.

Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme metnine göre, kampanya kapsamında nakit işlemlerinin yarın kasa menüsünden yapılması zorunlu olacak ancak kampanyadan bireysel büyük kredi kartları yararlanacak.

vakıfbank

TEMMUZ 2024 VAKIFBANK GÜNCEL KAMPANYALAR

Vakıfbank 31 Temmuz'a kadar resmi internet sitesinde aylık yüzde 3,99 faiz oranı açıklasa da nakit ihtiyacı olan vatandaşlar nakit avans kampanyasının detaylarını dikkatle kontrol ediyor. Nakit avans kampanyasının yanı sıra temmuz ayı ortasında Vakıfbank müşterileri ve yeni müşteriler, çeşitli sektörlerdeki alışverişler sonucunda sunulan indirimler ve Worldpuan'larla ilgilenecek.

Vakıfbank, önceki aylarda olduğu gibi temmuz ayında da düzenli olarak güncel fırsatlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu durumda temmuz ayının son günlerine kadar geçerli olan fırsatlardan yararlanmak ve devam eden kampanyalar hakkında bilgi almak isteyenler Vakıfbank'ın resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartınız varsa adınız bu listede olabilir! Milyonlarca kişi tir tir titreyecek

Çocuğu okula giden aileler hemen hesap kitap yapsın! 10 yıllık geriye dönük para iadesi yapılacak

Altın biriktirenlere soğuk duş etkisi! Sadece bu olursa bozdurun: Erken davranan dizlerini dövecek

Kıyıda köşede 100 bin TL'si olan zil takıp oynayacak! Bu faiz getirisi dudaklarda uçuk çıkarttırır

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir

Çocuğu okula giden aileler hemen hesap kitap yapsın! 10 yıllık geriye dönük para iadesi yapılacak

Kıyıda köşede 100 bin TL'si olan zil takıp oynayacak! Bu faiz getirisi dudaklarda uçuk çıkarttırır

Bir ilaç düşünün ömre ömür katıyor! Tek bir tanesi en az 1 yıl uzun yaşamayı vadediyor

O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son

Kredi kartınız varsa adınız bu listede olabilir! Milyonlarca kişi tir tir titreyecek

Ayağına bak, hangi ırktan geliyorsun öğren! Kimisi Alman, kimisi Afrikalı çıkıyor

3 katlı kağıt havlu çift haneye düştü! 10 TL bile harcasınız yetiyor

81 ilde arabası olan emeklilerin masrafı bitti! Artık bir lira bile para ödemeyecekler

Altın biriktirenlere soğuk duş etkisi! Sadece bu olursa bozdurun: Erken davranan dizlerini dövecek

Altın alacaklara flaş uyarı! İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu

Ev sahiplerinin o masrafı sona erdi! Bu detayı bilenler para ödemiyor