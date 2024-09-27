Ağustos Ayında ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları ve Gelir Verileri

Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel tüketim harcamaları, Ağustos ayında aylık %0,2 oranında bir artış göstererek, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu durum, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, kişisel gelirlerin de aynı dönemde %0,2'lik bir artış göstermesiyle birlikte geldi.

Piyasa Beklentileri Neden Karşılanmadı?

Piyasalarda, Ağustos ayı için kişisel gelirlerin %0,4 oranında artacağı tahmin ediliyordu. Önceki ay, Temmuz ayında kişisel gelirlerde %0,3'lük bir artış kaydedilmişti.

Kişisel Tüketim Harcamalarında Düşüş

Kişisel tüketim harcamaları, Ağustos ayında %0,2 ile son yedi ayın en düşük artışını yaşadı. Temmuz'da bu oran %0,5 olarak belirlenmişti.

Enflasyon Göstergeleri ve Çekirdek Endeks

Ağustos ayındaki kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık bazda %0,1, yıllık bazda %2,2 artış gösterdi. Bu rakam, Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Piyasa tahminleri ise bu verinin aylık %0,2 ve yıllık %2,3 oranında yükseleceği yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de az önce bahsedilen dönem için aylık %0,1, yıllık %2,7 yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti ancak aylık artışların %0,2 olarak tahmin edildiği belirtildi. Temmuz ayı itibarıyla ise bu endeks aylık %0,2 ve yıllık %2,6 artış göstermişti.