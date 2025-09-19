Ağustos'ta 9 bin 328 Şirket ve Kooperatif Kuruldu: TOBB İstatistikleri

Ağustos'ta 9 bin 328 şirket ve kooperatif kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede Ağustos ayında 9 bin 328 şirket ve kooperatif kuruldu.

Kurulan ve kapanan şirketlerde aylık değişim

TOBB verilerine göre, Ağustos ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,2, kooperatif sayısı ise yüzde 25,3 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 34,6, kooperatif sayısı yüzde 27,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 geriledi.

Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 artarken, şirket sayısı yüzde 0,7, kooperatif sayısı yüzde 43,8 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 5,2, kooperatif sayısında yüzde 36,1 artış, gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 10,3 azalış kaydedildi.

İller ve sektörlere göre dağılım

Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Kurulan 9 bin 328 şirket ve kooperatifin yüzde 87,6'sını limitet şirketler, yüzde 11,11,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Kuruluşların yüzde 37,7'si İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara ve yüzde 6,4'ü İzmir'de yapıldı.

Sektör bazında kurulanların 2 bin 930'u ticaret, 1.324'ü inşaat, 1.124'ü imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 654'ü inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 83'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere işbaşı yaptı.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin 662'si toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'i imalat ve 171'i inşaat sektöründe kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 407'si toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 156'sı inşaat, 101'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Ağustos ayında 118 kooperatif kurulurken, bunların 87'si konut yapı, 16'sı işletme ve 7'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Ağustos'ta kurulan 826 yabancı ortak sermayeli şirketin 28'i İran, 27'si Türkmenistan ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 81'i anonim, 745'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu yabancı ortak sermayeli şirketlerin 585'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 220'si ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı, 193'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,2'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminin özeti

Yılın ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalışla 71 bin 224'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,1 artışla 18 bin 482'ye yükseldi.