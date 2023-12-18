Akaryakıt fiyatlarında fırtına kopacak! Duyanlar inanamıyor

Akaryakıt fiyatları konusunda hükümet her an sevindirecek haberler verebilir. Bu rakamı görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Detaylar haberimizde.

Akaryakıt fiyatlarında fırtına kopacak! Duyanlar inanamıyor
Yayın Tarihi:

Brent ham petrolünün inanılmaz seviyelere düşmesinin ardından kamuoyu akaryakıt fiyatlarında yeni indirimler bekliyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITTA İNDİRİM OLACAK MI

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar otomobil sürücülerini önemli ölçüde etkiliyor. Brent ham petrolü ile ABD doları arasındaki döviz kurundaki dalgalanmalar, KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar da benzin, motorin ve LPG fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar uzun süredir durmadı. Brent ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorin 2 TL 18 kr indirimle satışa sunuldu. Bunu 1 TL 65 kr fiyatla satılan benzin takip etti. Otomobil sürücülerinin gözü yeni güncellenen benzin fiyatlarına çevrildi. 7.12.2023 Perşembe günü itibari ile geçerli olacak akaryakıt indirimi, dizel araçlarda 1 TL 30 kr indirim anlamına geliyor. Daha sonra 8 Aralık'tan itibaren 88 kr ek indirim yapıldı. Dikkatimizi benzine çevirerek, 9 Aralık'tan itibaren benzin fiyatlarına 1 TL 65 kr indirim yapıldı. 

Akaryakıtta İndirim Olacak Mı

Kamuoyu, Brent ham petrol fiyatlarının 84 dolardan 73 doların yani 72,6 doların altına düşmesinin ardından yeni bir indirim bekliyordu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 Lira

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 Lira

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 Lira

Öne Çıkanlar
İhtiyaç sahiplerine 5000 TL devlet desteği! Tek şartı var İhtiyaç sahiplerine 5000 TL devlet desteği! Tek şartı var
Pahalı kremlerin yapamadığını yapıyor! Lekeli cildi olanlar denesin Pahalı kremlerin yapamadığını yapıyor! Lekeli cildi olanlar denesin
Sadece 1 bardak haşlanmış nohut yeterli! Urfalıların vazgeçemediği lezzet Sadece 1 bardak haşlanmış nohut yeterli! Urfalıların vazgeçemediği lezzet
Çok Okunanlar
PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı Ünlü ekonomist altını bozdurup ona yatırın dedi, piyasalar karıştı! Ünlü ekonomist altını bozdurup ona yatırın dedi, piyasalar karıştı! Hyundai çok satan modelini 1 milyon TL'nin altına indirdi! Hyundai çok satan modelini 1 milyon TL'nin altına indirdi! İhtiyaç sahiplerine 5000 TL devlet desteği! Tek şartı var İhtiyaç sahiplerine 5000 TL devlet desteği! Tek şartı var 10 bin TL'si olana sıfır Citroen! Fırsat treni kaçıyor 10 bin TL'si olana sıfır Citroen! Fırsat treni kaçıyor