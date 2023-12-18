Akaryakıt fiyatlarında fırtına kopacak! Duyanlar inanamıyor

Brent ham petrolünün inanılmaz seviyelere düşmesinin ardından kamuoyu akaryakıt fiyatlarında yeni indirimler bekliyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITTA İNDİRİM OLACAK MI

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar otomobil sürücülerini önemli ölçüde etkiliyor. Brent ham petrolü ile ABD doları arasındaki döviz kurundaki dalgalanmalar, KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar da benzin, motorin ve LPG fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar uzun süredir durmadı. Brent ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorin 2 TL 18 kr indirimle satışa sunuldu. Bunu 1 TL 65 kr fiyatla satılan benzin takip etti. Otomobil sürücülerinin gözü yeni güncellenen benzin fiyatlarına çevrildi. 7.12.2023 Perşembe günü itibari ile geçerli olacak akaryakıt indirimi, dizel araçlarda 1 TL 30 kr indirim anlamına geliyor. Daha sonra 8 Aralık'tan itibaren 88 kr ek indirim yapıldı. Dikkatimizi benzine çevirerek, 9 Aralık'tan itibaren benzin fiyatlarına 1 TL 65 kr indirim yapıldı.





Kamuoyu, Brent ham petrol fiyatlarının 84 dolardan 73 doların yani 72,6 doların altına düşmesinin ardından yeni bir indirim bekliyordu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 Lira

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 Lira

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 Lira