Akaryakıta okkalı zam geliyor! O tarihten sonra tabelalar alev alacak

Temmuz ayında akaryakıt fiyatlarına büyük çapta bir ÖTV zammının gelmesi bekleniyor. ÖTV Kanunu'na göre, benzine, motorine ve LPG'ye 2 liralık bir zam yapılması öngörülüyor. Ekonomist Barış Soydan, bu konuyla ilgili önemli bir bilgiyi paylaştı ve bu paylaşım çeşitli yorumlara yol açtı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu olası zam, hem sürücüleri hem de işletmeleri etkileyebilir, bu nedenle konu geniş çapta tartışılıyor. İşte detaylar...





BENZİN, MOTORİNE VVE LPG'YE 2 LİRALIK ZAM

Sürücüler, son dakika akaryakıt fiyatlarını araştırarak, il il benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını merakla takip ediyorlar. Bu fiyatlar, dolar kurundaki değişimler ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte sürekli değişkenlik gösteriyor. Özellikle, akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV zamları da sürücülerin bütçelerini doğrudan etkiliyor.

Benzin ve motorin fiyatları, uzun bir süredir istikrarlı bir seyir izliyor. Ancak son günlerde, LPG'nin litre fiyatına yapılacak indirim haberleri gündeme geldi, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, sürücüler arasında hem umut hem de belirsizlik yaratıyor.



Ekonomist Barış Soydan, resmi X sosyal medya hesabından yeni zamlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Soydan, ÖTV Kanunu'na göre akaryakıt, sigara ve alkole Temmuz ayında ilk 6 ayın enflasyonu kadar (ÜFE) zam geleceğini belirtti. Bu da en az %20'lik bir zam anlamına geliyor. Ancak yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın zammı iptal etme yetkisinin olduğunu da ekledi. Madem ki enflasyonla mücadele için asgari ücretlilerden fedakarlık bekleniyor, bu zamların da ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Soydan'ın paylaşımında, akaryakıt ürünlerinde yaklaşık 2 TL'lik bir fiyat artışı beklentisinin olduğunu da dile getirdi. Ayrıca, madeni yağlarda da %10 gibi bir fiyat artışı beklendiğini belirtti.

Bu açıklamalar, sürücüler arasında endişe ve dikkatle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki olası zamların, sürücülerin günlük yaşamlarını ve bütçelerini doğrudan etkileyeceği düşünülüyor. Özellikle, yaklaşan zamların ertelenmesi talebi, sürücüler arasında geniş destek görüyor. Ancak bu konuda alınacak kararlar, ilerleyen günlerde netlik kazanacak ve sürücülerin buna göre hareket etmesi bekleniyor.







