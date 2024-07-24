Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı gelir artırıcı yönetmeliğe göre, alışveriş yaptıktan sonra makbuz ve fatura almayanlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Hem işletmelere hem de tüketicilere ağır yaptırımlar getiren vergi paketinin bu hafta Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

"5 bin TL ceza ihtimali"

Gelir kaybının ve vergi kaçakçılığının önlenmesini amaçlayan düzenlemeler, vergi cezalarının 43 kat artmasına neden oluyor. Türkiye Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği (TÜRMOB) yetkililerinin açıklamasında bu yaptırımların uygulanması halinde makbuz vermeyen şirketlerin ilk ihlal sonrası 10 bin TL, sonraki ihlallerin ardından da 65 bin TL para cezası ödemek zorunda kalacağını söyledi. Ayrıca makbuz almayan tüketicilere, satın alma tutarına bakılmaksızın 5.000 TL idari para cezası kesilecek. Mevcut mevzuata göre söz konusu ceza 680 TL şeklinde uygulanıyor. Bu yaptırımlar Maliye Bakanlığı yetkilileri veya özel görevlendirilen kişiler tarafından uygulanabilecektir.





"Cezalar ile tutarlar arasındaki dengesizlik açıkça belirtiliyor"

Cezanın orantısız ve çok yüksek olduğunu savunan TÜRMOB, ceza tutarı ile makbuzun üzerindeki tutar arasındaki orantısızlığa vurgu yaptı. TÜRMOB'un değerlendirme raporunda ise, artan yaptırımların vergi mükelleflerinin yanı sıra muhasebeci ile mali müşavirleri de olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Raporda, “İhlal cezalarının çoğu yasayı ihlal eden vergi mükelleflerine verilirken, gerçekte bu cezaların büyük çoğunluğu işi olanlara kesiliyor. Yaptırımların artması uzmanların işlerini yapmasını imkansız hale getiriyor."