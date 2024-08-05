Almanya'da Hizmet Sektöründe Büyüme Yavaşladı

Almanya'da Hizmet Sektöründe Dikkat Çeken Düşüş

Almanya'da hizmet sektöründeki ticari faaliyetlerin büyümesi, temmuz ayında belirgin bir şekilde yavaşladı. S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan verilere göre, bu ay hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) önemli ölçüde düştü.

PMI Verileri ve İvme Kaybı

Temmuz ayında hizmet sektörü PMI, haziran ayında 53,1 seviyesinden 52,5’e gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine indi. Bu durum, üçüncü çeyreğin başında hizmet sektöründe meydana gelen iyileşmenin ivme kaybettiğini gösteriyor.

Bileşik PMI'de de Düşüş

Almanya'nın bileşik PMI değeri de benzer bir şekilde düşüş yaşadı. Haziran ayında 50,4 seviyesinde olan bileşik PMI, temmuzda 49,1’e gerileyerek büyüme alanında kaydedilen olumsuz değişimi pekiştirdi. PMI değerlendirmelerinde 50 puanın üzeri büyümeyi, altı ise daralmayı işaret ediyor.

Sonuç: Almanya'daki hizmet sektöründeki bu yavaşlama, ülkenin ekonomik durumu hakkında ciddi ipuçları vermekte ve önümüzdeki dönemdeki ticari faaliyetler üzerinde etkili olabileceği öngörülmektedir.