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Almanya'da Sendika, İşverenlerin Zam Teklifini Reddetti

Almanya'daki büyük sanayi sendikası, işverenlerin düşük zam teklifini kabul etmedi ve daha yüksek artış talep ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:13
Almanya'da Sendika, İşverenlerin Zam Teklifini Reddetti

Almanya'da Zam Müzakereleri Gerginleşiyor

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, işverenlerin yapılan müzakerelerde sunduğu %3,6'lık zam teklifini kabul etmemiştir.

İşverenlerin Teklifi Yetersiz Bulundu

Otomotiv, metal ve elektrik sektörlerinde, işverenler Temmuz 2025'ten itibaren %1,7, bir yıl sonra ise 27 aylık bir dönem için %1,9 daha ücret artışı önerdi. Ancak sendika, %7'lik bir artış talep ederek bu teklifi yetersiz bulmuştur.

Sendika Yetkililerinin Görüşleri

IG Metall'ın Kuzey Almanya baş müzakerecisi Daniel Friedrich, teklifin "çok az" olduğunu belirterek, ücret artışlarının yapılma zamanının "çok geç" olduğunu ifade etti. Friedrich, "Bu durum hızlı bir şekilde iyi bir çözüme ulaşmayı zorlaştıracak," dedi.

Bavyera müzakerecisi Horst Ott ise bu teklifi, çalışanların satın alma gücünü artıracak ve ekonomiyi canlandıracak yeterlikte bulmadıklarını dile getirdi.

Gelecek Adımlar ve değerlendirme süreci

IG Metall'in Kuzey Almanya temsilciliği, işverenlerin sunduğu teklifin gelecek hafta değerlendirileceğini ve grev dahil atılacak adımlara karar verileceğini açıkladı.

Kuzey bölgesindeki işverenler adına müzakereleri yöneten Lena Stroebele ise teklifin kriz zamanlarında bile çalışanlara duyulan değerin bir göstergesi olduğunu savundu ve üye şirketlerinin sınırlarını zorladıklarını belirtti.

Toplu İş Görüşmelerinin Devamı

Toplu iş görüşmelerinin bir sonraki turu ay sonunda yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda Volkswagen ile IG Metall arasında fabrikaların kapatılması gibi konuları içeren ayrı müzakereler de devam etmektedir; ilk turda bir anlaşmaya varılamamıştır. Ücret müzakerelerinde ise IG Metall, Volkswagen çalışanlarının ücretlerinde %7'lik artış talep etmekte ve aralık ayından itibaren grev tehdidinde bulunmuştur.

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