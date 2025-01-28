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Almanya'da Tekstil Atığı 2013-2023 Arasında Yüzde 55 Artış Gösterdi

Almanya'da hanelerden toplanan tekstil atığı, 2023'te 175 bin ton ile 2013'e göre yüzde 55 arttı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:39
Almanya'da Tekstil Atığı 2013-2023 Arasında Yüzde 55 Artış Gösterdi

Almanya'da Tekstil Atığı Çağında Gözlemlenen Artış

Almanya'da tekstil atığı miktarı, 2013 ile 2023 yılları arasında %55 oranında bir artış göstererek dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. 2023 yılında, hanelerden kamu adına atık toplayan şirketler tarafından yaklaşık 175 bin ton giysi ve tekstil atığı toplandı.

İstatistikler ve Eğilimler

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan veriler, 2013 yılında bu miktarın yalnızca 112 bin 700 ton olduğunu ortaya koyuyor. 2023 yılı itibarıyla, kişi başına düşen tekstil atığı ise yaklaşık 2 kilogram olarak hesaplandı.

Son yıllarda en yüksek giysi ve tekstil atığı, yaklaşık 187 bin ton ile Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında toplandı. Bu durum, hem sosyal hem de ekonomik dinamiklerin etkileyici bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İhracatlar ve Yurt Dışı Trendi

Geri dönüşüm sürecinin dışında kalan eski giysiler ve kullanılmış tekstil ürünleri, yurt dışına ihraç edilmeye devam etti. 2023 yılında Almanya, yaklaşık 452 bin ton eski giysi ve diğer kullanılmış tekstil ürünlerini ihraç etti. Ancak 2023'te, 2022 yılına kıyasla, bu ihracat hacmi %6 oranında bir düşüş yaşadı. Bu yıl Hollanda ve Polonya, sırasıyla %16 ve %15 ile önemli alıcı ülkeler arasında yer aldı.

AB Genelindeki Tekstil Atığı Durumu

Avrupa Birliği genelinde 2022 yılında, toplamda 910 bin ton tekstil atığı oluştu. Bu miktarın 148 bin 900 tonu Almanya'ya ait olup, ülkenin AB genelindeki tekstil atıklarının yaklaşık %16'sını oluşturdu. Almanya, kişi başına düşen yaklaşık 2 kilogram tekstil atığı miktarı ile AB ortalamasında ilk 10 ülke içerisinde yer aldı.

Buna ek olarak, Avrupa Birliği, 1 Ocak 2025'ten itibaren tekstil ürünlerinin diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesini öngörüyor. Bu düzenleme ile eski giysiler ve kullanılmış tekstil ürünleri çöp kutularına atılamayacak.

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