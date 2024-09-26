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Almanya'da Tüketici Güveni Düşük Seviyelerde Seyrediyor

Almanya'da tüketici güveni, savaşlar ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:57
Almanya'da Tüketici Güveni Düşük Seviyelerde Seyrediyor

Almanya Tüketici Güven Endeksi Düşük seviyelerde İstikrar Arayışında

Almanya, tüketici güvenindeki olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi, eksi 21,2 puan olarak ölçüldü. Bu rakam, eylül ayındaki eksi 21,9 puandan sadece 0,7 puanlık bir artışı ifade ediyor; ancak yine de düşük seviyelerde istikrar arayışını sürdürüyor.

GfK Araştırmaları ve Tüketici İstatistikleri

Almanya'nın pazar araştırma şirketi GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından hazırlanan veriler, tüketici güveninde bir iyileşme olsa da bunun sınırlı kaldığını gösteriyor. NIM Tüketici Araştırmaları uzmanı Rolf Buerkl, "Tüketici güveni, eksi 21 puanın ölçüldüğü Haziran 2024’ten beri yükseliş kaydetmedi. Bu nedenle hafif artış, ciddi bir toparlanmanın başlangıcı olarak değerlendirilemez" diyor.

Ekonomik Riskler ve Resesyon Endişesi

Almanya ekonomisi, faiz oranlarındaki artış ve işsizlikteki hafif yükseliş nedeniyle zorluk yaşıyor. Alman Merkez Bankası, 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü de GSYH'de daha fazla düşüş ön görüyor. Teknik resesyon, üst üste iki çeyrek boyunca GSYH'de küçülmeyle tanımlanıyor ve bu durum Almanya'nın 2020 yılındaki ekonomik duraklamasından sonra yeniden resesyona girebileceğini gösteriyor.

Bu bağlamda, Alman hükümeti bu yıl yalnızca %0,3 büyüme beklerken, Ifo kurumu 2024 ve sonraki yıllar için büyüme tahminini, zayıf yatırım verileri nedeniyle %0,4'ten sıfıra düşürdü.

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