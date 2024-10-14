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Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 40 Bin Lira

Standart altın kilogram fiyatı 3 milyon 40 bin liraya yükseldi, işlem hacmi 2,5 milyar TL'yi aştı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:44
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 40 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Yeni Bir Rekor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 40 bin liraya ulaşarak dikkat çekti. O gün içerisinde fiyat, 2 milyon 905 bin liradan başlayıp 3 milyon 60 bin lirayı görerek gün sonunda %5,4'lük bir artışla 3 milyon 40 bin lira seviyesine çıktı.

Önceki Kapanış ve İşlem Verileri

Standart altının fiyatı, geçen hafta Cuma gününü 2 milyon 885 bin liradan kapatmıştı. Bugünkü piyasa verileri ise şöyle:

  • Önceki Kapanış: 2.885.000 TL
  • En Düşük: 2.905.000 TL
  • En Yüksek: 3.060.000 TL
  • Kapanış: 3.040.000 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.047.420,16 TL
  • Toplam İşlem Hacmi: 2.522.868.109,52 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 859,09 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 29

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün, altın piyasasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler yer aldı.

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