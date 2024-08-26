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Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın fiyatı, kilogramda 2 milyon 817 bin liraya ulaştı. İşlem hacmi ise 2.8 milyar lira seviyesine çıktı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:16
Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın Fiyatında Yeni Rekor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 817 bin lira seviyesine çıktı. Altın fiyatları gün içerisinde en düşük 2 milyon 810 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 827 bin lira olarak belirlendi. Sonuç olarak, gün sonunda altın fiyatı yüzde 0,9’luk bir artışla 2 milyon 817 bin liraya ulaştı.

Piyasa Durumu

Cuma günü 2 milyon 791 bin lira olarak kapanan standart altın, bugün önemli bir artış göstererek 2 milyon 817 bin liradan işlem görmeye başladı. KMKTP'de altın işlemleri sonucu toplam 2 milyar 785 milyon 988 bin 426,22 lira hacim oluşturdu ve işlem miktarı 1.005,95 kilogram olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi ve Kurumlar

Bugün tüm metallerdeki işlem hacmi 2 milyar 866 milyon 810 bin 995,21 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Vakıflar Bankası ve Atanur Kuyumculuk öne çıkıyor.

İşlem Verileri

  • Standart TL/KG: 2.817.000,00
  • Dolar/Ons: 2.578,00
  • Önceki Kapanış: 2.791.000,00
  • En Düşük: 2.810.000,00
  • En Yüksek: 2.827.000,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.814.748,54
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.785.988.426,22
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.005,95
  • Toplam İşlem Adedi: 31

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