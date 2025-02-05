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Altının Gram Fiyatı 3 Bin 303 Lira! Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Altının gramı 3 bin 303 liradan, çeyrek altın 5 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını ise 21 bin 570 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:33
Altının Gram Fiyatı 3 Bin 303 Lira! Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Altının Fiyatları Yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 303 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre %1 artışla 3 bin 286 lira seviyesinde günü tamamladı.

Yeni günde, saat 10.20 itibarıyla altının gram fiyatı %0,5 artışla 3 bin 303 lira olarak belirlenirken, çeyrek altın 5 bin 410 lira ve Cumhuriyet altını ise 21 bin 570 lira değerinde satılmakta.

Ons Fiyatında Yeni Rekor

Altının ons fiyatı da yeni günde rekorunu tazeleyerek %0,50 artışla 2 bin 857 dolar seviyesinde seyrediyor. Ancak, ABD'nin gümrük vergilerine dair haber akışı, varlık fiyatlarının şekillenmesini zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya uyguladığı %25'lik gümrük vergisi, her iki ülkenin sınır güvenlik önlemlerine karşılık olarak askıya alındı. Ayrıca, ABD tarafından Çin’e getirilen %10’luk ek tarifeye karşılık, Çin'in de ABD'den bazı ürünlere ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu tarifelerin, 10 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Dünya Altın Konseyi’nden Önemli Açıklama

Dünya Altın Konseyi, yatırım artışı ile birlikte küresel altın talebinin 2024'te %1 artarak 4 bin 975 ton seviyesine ulaşacağını açıkladı. Merkez bankalarının da dördüncü çeyrekte alımlarını hızlandırdığı ifade edildi.

Analistler bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi ile dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesi direnç, 2 bin 830 dolar seviyesi ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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