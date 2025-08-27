Altının Gramı 4 bin 457 TL’ye Geriledi: Çeyrek 7 bin 310, Cumhuriyet 29 bin 150 TL

Altının gramı 4 bin 457 liraya geriledi

Altının gramı yeni işlem gününe düşüşle başladı. Saat 10.00 itibarıyla gram altın 4 bin 457 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 4 bin 477 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalış gösteriyor.

Diğer altın türleri ve ons

Çeyrek altın 7 bin 310 lira'dan, Cumhuriyet altını 29 bin 150 lira'dan satılıyor. Altının onsu ise güne düşüşle başlayarak 3 bin 380 dolar seviyesinde.

Fed-Trump gerilimi ve piyasa etkisi

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki devam eden gerginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, Fed'in özerkliğine ilişkin soru işaretlerini kuvvetlendiriyor.

Analistler, yönetimin para politikaları nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerin yoğunlaştığını, Cook'un görevden alınması girişiminin Fed üzerindeki siyasi baskıları artırdığına dikkat çekiyor. Görevden alma gerçekleşirse, Trump tarafından atanacak yeni üyenin Fed Yönetim Kurulu'nda çoğunluğun Trump tarafından belirlenmiş isimlere geçmesine yol açacağı değerlendiriliyor.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan indirime gideceğine yönelik beklentiler yüzde 87 ile güçlü kalıyor. Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Jeopolitik gelişmeler ve veri takvimi

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündeminde. Venezuela, ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi planladığını öne sürdü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin destek, 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğu kaydedildi.