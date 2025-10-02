Altının gramı 5 bin 180 lirada — Çeyrek 8 bin 623, Cumhuriyet 34 bin 387

Altının gramı yükseldi; çeyrek 8 bin 623, Cumhuriyet 34 bin 387 liradan satılıyor. Fed faiz indirimi beklentileri ve ons artışı fiyatları destekliyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:26
Altının gramı 5 bin 180 liradan işlem görüyor

Altın piyasası güne yükselişle başladı. Altının gramı şu sıralarda 5 bin 180 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı günü yüzde 0,1 artışla 5 bin 166 liradan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasa fiyatları

Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor. Altının onsu ise güne yükselişle başlayarak şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolar seviyesinde seyrediyor.

Veri ve beklentiler

ABD'de özel sektör istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirdi ve bu durum altın fiyatlarını destekliyor. Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu belirtiyor.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Öte yandan, ABD'de federal hükümetin kapalı olmasına dair haber akışı da varlık fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Gündem ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını belirtiyor. ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle veri akışında aksama olabileceği uyarısı yapılıyor.

Teknik açıdan uzmanlar, altının ons fiyatında 3 bin 900 dolar seviyesini direnç, 3 bin 700 dolar seviyesini ise destek konumunda görüyor.

