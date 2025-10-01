Altının kilogram fiyatı 5 milyon 303 bin liraya yükseldi

KMKTP'de standart altının kilogramı yüzde 1,7 yükselerek gün sonunda 5 milyon 303 bin liraya çıktı; toplam işlem hacmi 5.171.641.175,06 TL oldu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:39
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 303 bin liraya yükseldi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 303 bin lira seviyesine çıktı.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 5 milyon 275 bin lira, en yüksek 5 milyon 312 bin lira seviyeleri görüldü. Gün kapanışında fiyat, yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira oldu.

Önceki işlem gününü standart altının kilogramı 5 milyon 215 bin liradan tamamlamıştı.

Piyasa verileri

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5.171.641.175,06 lira, işlem miktarı ise 980,31 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6.556.338.264,35 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şunlar oldu: İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 5.215.000,00 / 3.892,10

En Düşük: 5.275.000,00 / 3.822,09

En Yüksek: 5.312.000,00 / 3.967,40

Kapanış: 5.303.000,00 / 3.963,70

Ağırlıklı Ortalama: 5.292.287,01 / 3.947,44

Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.171.641.175,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 980,31

Toplam İşlem Adedi: 75

