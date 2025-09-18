Anadolu Ajansı TEKNOFEST İstanbul'da: Ürün ve Hizmetlerini Tanıttı

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST İstanbul'daki standında ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıtarak teknoloji heyecanına ortak oldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:07
Anadolu Ajansı TEKNOFEST İstanbul'da Ziyaretçilerle Buluştu

Standta tanıtım ve etkileşim

Anadolu Ajansı, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında açtığı standında ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere tanıttı. Kurum, görsel-işitsel içerik üretimi ve haber hizmetlerine ilişkin sunduğu imkanları katılımcılara aktardı.

Standı gezen ziyaretçiler, Ajansın sunduğu yayın ve haber çözümleri hakkında bilgi alırken, ekip tarafından yapılan anlatımlar ve canlı gösterimler büyük ilgi gördü. Anadolu Ajansı yetkilileri, ziyaretçilerin sorularını yanıtlayarak hizmetlerin kullanım alanlarına dair detaylar paylaştı.

Etkinlik süresince TEKNOFEST İstanbul ziyaretçileriyle doğrudan iletişim kuran Ajans, teknoloji odaklı kamuoyuyla buluşma fırsatını değerlendirdi. Kurumun tanıtımı, hem yerli hem de uluslararası katılımcılardan olumlu tepki aldı.

Geleceğe yönelik mesaj

Ajansın standı, haber üretimi ve dağıtımındaki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne sererken, Anadolu Ajansı'nın teknoloji etkinliklerindeki varlığının önemini vurguladı. Ziyaretçilerle kurulan etkileşim, kurumun hizmetlerinin erişilebilirliğini ve etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olan etkinlikte, AA da ilgi çekici standıyla yerini aldı.

