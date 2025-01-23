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Anadolu OSB'leri İstişare Toplantısı: Dijital Dönüşüm İçin 2 Bin Elçi

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'nda OSBÜK Başkanı Kütükcü, 2 bin dijital elçi yetiştirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:09
Anadolu OSB'leri İstişare Toplantısı: Dijital Dönüşüm İçin 2 Bin Elçi

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kütükcü, OSB'lerin dijital dönüşümüne rehberlik edecek 2 bin dijital elçi yetiştirdiklerini ifade ederek, bu çalışmaların devam edeceğine dikkat çekti.

İstişare Toplantısına Bakan Kacır Katıldı

Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Ankara'daki Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi. Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Anadolu'daki OSB'lerin Rolü

Kütükcü, Anadolu'daki 309 OSB ile bir araya geldiklerini belirterek, bu bölgelerin Türkiye'deki toplam 68 bin fabrikanın 35 binine ev sahipliği yaptığını vurguladı. Türkiye genelinde 1 milyar 323 milyon 560 bin metrekarelik toplam OSB alanının 1 milyar 26 milyon 520 bin metrekaresi yani yüzde 77,5'i Anadolu'da yer alıyor.

İstihdam ve Sanayileşme

OSB'lerin istihdama 2 milyon 712 bin kişilik katkı sağladığını dile getiren Kütükcü, Anadolu'yu sanayileştirmenin Türkiye'yi sanayileştirmek anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca son beş yılda Anadolu'da 66 yeni OSB kurulduğunu belirtti.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Kütükcü, yeni OSB Uygulama Yönetmeliği ile kamulaştırma, altyapı ve tahsis süreçlerinde hız kazanılacağını kaydetti. Çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek sanayi altyapısına sahip olmanın önemine dikkat çeken Kütükcü, bu süreçte önemli uygulamalar ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirildiğini vurguladı.

Kurulan OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi ile OSB'lerin ikiz dönüşümüne rehberlik etmeye hazırlandıklarını aktaran Kütükcü, sanayi işletmelerinin dönüşüm süreçlerine finansman desteği sağlamak üzere çeşitli kurumlarla işbirliklerine devam edeceklerini ifade etti. Kütükcü, "Hedefimiz Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türk sanayisine lokomotiflik yapma vizyonumuzu sürdürmek" dedi.

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih...

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın (sol 2) katılımıyla Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih...

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın (sol 2) katılımıyla Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

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