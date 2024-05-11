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Annesine hediye alacaklar 300 TL’yi kapacak! O bankadan anneler gününe özel kampanya

Ziraat Bankası tarafından Anneler Günü vesilesiyle Mayıs ayına özel bir kampanya hazırlandı. Kampanya detayları haberimizde..

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:38
Annesine hediye alacaklar 300 TL’yi kapacak! O bankadan anneler gününe özel kampanya

Ziraat Bankası, banka kartı kullanıcıları için benzersiz bir kampanya hazırladı. Hazırlanan kampanyaya 1 Mayıs'ta başlayan Anneler Günü vesilesiyle 300 TL'ye varan iade seçeneği eklendi.

Anneler Günü yaklaşırken Bankkart'ın özel kampanyaları sevginizi en güzel bir biçimde göstermenin yolu. 1 Mayıs'ta başlayıp 14 Mayıs'a kadar sürecek kampanya çerçevesinde giyim, kozmetik, mücevher, saat, çiçekçi, ev aletleri, güzellik/bakım merkezleri, güzellik salonları vb. banka kartıyla yapılan her şey 300 TL'lik alışveriş ödenmiş sayılacak ve 1500 TL'yi aşması durumunda geri ödeme yapılacaktır. Yani, tek seferde 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, kampanyalarda toplam 2 ödemede 300 TL iade yapılacaktır.

Annesine hediye alacaklar 300 TL’yi kapacak

Kampanya dönemi ayın 1'inden 14'üne kadardır. Mayıs 2024 için kampanyaya Bankkart Mobil veya Bankkart.com.tr üzerinden katılabilirsiniz. Kampanyaya SMS yoluyla da katılım sağlayabilirsiniz. Bankkart POS üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanyalarda, o günkü birçok işlemden yalnızca ilki kampanyaya dahil edilecektir.

Kazanmaya hak kazandığınız 300 TL'ye kadar Bankart Lira'nın kampanya kapsamında belirli bir tarih belirtilmeden anında hesabınıza aktarılacağı biliniyor. Kampanyaya uygulanabilecek maksimum tutar hem peşin hem de taksitli işlemlerde 300TL olup, alan fark etmeksizin tüm alışverişlerde kullanılabilecektir. Banka, kazanılan Bankart Lira'nın nakit olarak çekilemeyeceğini ancak alışverişlerde indirim şeklinde kullanılabileceğini açıkladı. Kampanyaya katılmak için ön kayıt yapılması gerekmektedir.

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