Aralık ayında onun fiyatı füze gibi uçtu! Kimse bir daha aynı fiyata alamadı

Fiyat yükselişleri devam ederken bu ürünler rekor kırdı! Tüm detaylar haberimizde.

Aralık ayında onun fiyatı füze gibi uçtu! Kimse bir daha aynı fiyata alamadı
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Bu ürünlerin zamları dur durak bilmiyor! Resmen Aralık ayında zam şampiyonu oldular! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN ÇOK ZAMLANAN ÜRÜNLER

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay patates ve yumru bitkiler hariç sebzelerdeki fiyat artışı yüzde 14.47, yüzde 14.38 oranında ise kuzu etinde yaşandı. Aralık ayında yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler yüzde 10.93 oranında, buzdolabı yüzde 7.94 oranında, sıvı yağ ve katı yağ yüzde 6.44 oranında zamlandı. Aralık ayında en fazla düşüş hava yolu taşımacılığında yüzde 15.97 oranında yaşandı. Yüzde 4.38 oranında kara yolu taşımacılığı, yüzde 4.29 oranında çocuk giyimi, yüzde 2.2 oranında kişisel ulaştırma araçların yakıt ve yağları, yüzde 2.09 oranında taze meyveler düşüş gösterdi. Aralık ayında kategorilerine göre ürünlerin zamlanma ve düşüş oranları TÜİK tarafından şu şekilde açıklandı;

aralık ayı zam şampiyonu ürünler

-Sebze yüzde 27.38

-İlaç yüzde 14.47

-Kuzu eti yüzde 14.38

-Yumurta ve benzeri ürünler yüzde 10.93

-Buzdolabı yüzde 7.94

-Katı ve sıvı yağlar yüzde 6.44

-Şekerleme, çikolata ve kakao ürünler yüzde 6.35

-Konserveli sebzeler yüzde 5.65

-Un ve tahıllar yüzde 4.83

-Çay ve diğer demlenen içecekler yüzde 3.91

-Taze süt yüzde 0.17

-Peynir yüzde 0.16

-Kadın ayakkabısı yüzde -0.31

-Erkek giyim yüzde -0.7

-Kadın giyim yüzde -2.04

-Taze meyve yüzde -2.09

-Kişisel ulaştırma araç yakıt ve yağları yüzde -2.2

-Çocuk giyim yüzde -4.29

-Kara yolu şehirler arası taşımacılık yüzde -4.38

-Hava yolu taşımacılığı yüzde -15.97 

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