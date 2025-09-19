ASELSAN'dan Oğulbey vurgusu: Türkiye'nin en büyük savunma yatırımı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol TEKNOFEST İstanbul'da Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na konuk oldu. Akyol Oğulbey yerleşkesini Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı olarak nitelendirdi ve şirketin ikinci 50 yılında dünyada adından söz ettireceğini söyledi.

TEKNOFEST ve gençlik vurgusu

Akyol TEKNOFEST'i geleceğin teminatı olarak gördüklerini belirtti. Özgüvenli, ne yapmak istediğini bilen gençliğin yetiştiğini ve etkinliğe olan ilginin giderek arttığını ifade etti.

50. yıl ve büyüme

ASELSAN'ın 50. yılını kutladıklarını söyleyen Akyol, 50. yılımızda Oğulbey'in temelini attık ve bu yatırımın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı olduğunu vurguladı. Kuruluştaki 4 kişilik ekipten bugün 13 bin kişiye ulaşıldığını ifade etti.

Teknolojik kabiliyet ve ürünler

Akyol Türkiye'nin en çok mühendis çalıştıran şirketi olduklarını, Avrupa'nın değerli şirketleri arasında yer aldıklarını ve savunma elektroniği alanında yaygın faaliyet gösterdiklerini belirtti. ASELSAN'ın bugüne kadar 500'den fazla farklı ürünü envantere girdiğini ve 2 milyondan fazla ürünü Türk ordusuna ve dost müttefiklere teslim ettiğini söyledi. Ayrıca her yıl dolar bazında yüzde 10 büyüme kaydettiklerini aktardı.

Oğulbey Yerleşkesi ve ÇELİKKUBBE

Akyol Oğulbey Yerleşkesi'nin 6 bin 500 dönüm olduğunu ve 1,5 milyar dolar yatırım değerinde olduğunu belirtti. Bu alanın Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacağını ve ÇELİKKUBBE kapsamında üretim, test, eğitim, demo ve tasarım imkanlarını önemli ölçüde genişleteceğini kaydetti. Yatırımın ASELSAN'a finansal katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni teslimatlar ve ürünler

Akyol, son dönemde Milli Savunma Bakanlığı envanterine giren modernize tankları hatırlattı. ASELSAN'ın modernize ettiği tanklardan 10'dan fazla envantere katıldı. Büyük bir radarın kabulünün tamamlandığını ve ordumuza sevk edildiğini aktardı. Her yıl 30'u aşkın yeni ürün sunduklarını belirtti. ASELFLIR 600 örneğini vererek bunun 120 kilometrelerden Esenboğa Havalimanı'ndaki yerdeki uçakları teşhis edebilen bir kamera olduğunu söyledi.

Strateji ve vizyon

Akyol, Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa'nın birçok ülkesinin savunmaya yatırım yapmayı azalttığı bir ortamda Türkiye'nin kararlı yatırımlarının meyvesinin toplandığını belirtti. ÇELİKKUBBE analizlerinin bu ihtiyacı ortaya koyduğunu, devletin projeyi sahiplenip paydaşlarla birlikte yürüttüğünü ve taarruzi ile insansız sistemlere yapılan yatırımların ülkenin güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.