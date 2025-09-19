ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Çipten Kuantuma, İki Haneli Büyüme Hedefi

ASELSAN Genel Müdürü Akyol TEKNOFEST'te konuştu

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nda yaptığı değerlendirmede şirketin geliştirdiği teknolojilerle birlikte finansal başarısına da vurgu yaptı. Akyol, TEKNOFEST İstanbul kapsamında yaptığı konuşmada çip tasarımından kuantum teknolojilerine kadar uzanan stratejik yatırımları, Avrupa ve NATO iş birliklerini ile kritik sivil alandaki projeleri detaylandırdı.

Çip ve mikroelektronikte yerli yetkinlik

Akyol, çip tasarımı ve üretiminin milli bağımsızlık açısından kritik olduğunu belirtti ve ticari dünyadaki tedarik rahatlığının bu alanda geçerli olmadığını vurguladı. Akyurt'taki elektro-optik tesisi ile Gölbaşı'ndaki radar tesisinde üretilen sistemlerin altında yer alan entegre devreleri ve çipleri tasarlayıp üretebilen bir konuma geldiklerini aktardı. Bu yetkinliğin ASELSAN'ı kilogram başına 2 bin dolar seviyelerinde ihracat değerine taşıdığını ifade etti.

Kuantum kabiliyeti ve uygulamalar

Akyol, kuantum çiplere yatırım yaptıklarını ve üniversitelerle kurulan ortak laboratuvarlarla yeni çipler tasarladıklarını söyledi. Kuantuma dayanıklı kripto cihazlarının geliştirildiğini ve sertifiye edildiğini belirten Akyol, LiDAR, radar, kuantum süper üretkenler ve kuantum bilgisayarlar gibi projelerin de sürdüğünü, kuantum programlama alanında iç birimlerin şekillenmeye başladığını dile getirdi.

Avrupa ve NATO'da artan rol

Akyol, ASELSAN'ın Avrupa'ya ve NATO'ya yönelik katkı sağlayacak kapasiteye sahip olduğunu belirterek Polonya, Romanya ve Üsküp'te şirketlerinin olduğunu söyledi. Londra fuarında yeni bir ortak girişim anlaşmasına imza atıldığını kaydeden Akyol, yetkinliklerin NATO'da da değer bulduğunu ve Türkiye'nin NATO'da ana oyunculardan biri olduğunu vurguladı. ASELSAN ekiplerinin NATO projelerinde, demolarında ve sözleşmelerinde aktif rol aldığını belirtti.

Sivil alanda kritik teknolojiler: ulaşım, sağlık, enerji

Akyol, ASELSAN'ın sağlık, ulaşım ve enerji gibi kritik sivil teknolojilere yatırım yaptığını anlattı. İstanbul Havalimanı ve bağlantı metrolarındaki sinyalizasyon sistemlerini ASELSAN'ın geliştirdiğini, yakın zamanda 4. seviye sürücüsüz metro uygulamasını gerçekleştirdiklerini söyledi. ASELSAN sistemleriyle donatılmış trenlerin bugüne kadar 500 bin kilometreden fazla yol katettiğini ve 500 binden fazla insanı taşıdığını, son bir yılda ulaşım alanında 200 milyon avro üzerinde yeni işlere başladıklarını belirtti.

Sağlıkta OED cihazlarından 15 binden fazlasının kullanımda olduğunu, mobil x-ray cihazının Hacettepe Tıp Fakültesi'nde test edildiğini ve Sağlık Bakanlığı ile yaygınlaştırılacağını aktardı. Kalp akciğer makinesinin yerli sisteminin üretim aşamasına geçtiğini ve yakın zamanda hastanelerde kullanılacağını söyledi. Enerji alanında ise BOTAŞ ile boru hatlarındaki scada sistemlerinin millileştirildiğini ifade etti.

Finansal performans ve büyüme beklentisi

Akyol, ASELSAN'ın TEKNOFEST güvenlik altyapısında kullanılan kameralar ve yapay zeka destekli kent güvenlik yönetim sistemleriyle ülke genelinde aktif olduğunu, yaklaşık 150 bin kameranın ve sınır hatlarında 2 bin kilometreyi bulan algılama altyapısının bulunduğunu aktardı. Ayrıca 50 bini aşkın yaka kamerasının güvenlik güçlerinde kullanıldığını belirtti.

Şirketin finansal performansına dair değerlendirmesinde Akyol, yeni alınan işler, teslimat tutarları ve ihracat sözleşmeleriyle geçtiğimiz yılın üzerine çıkmayı öngördüklerini açıkladı. ASELSAN'ın büyümeyi yine iki haneli hedeflediğini, yatırımları artırırken borç oranlarını düşürmeyi başardıklarını ve verimlilik ile katma değer artışının finansal sonuçlara yansıdığını söyledi. Akyol, ASELSAN'ın Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olduğunu ve yüksek teknolojiye odaklanan finansal performansın sürdürüleceğini ekledi.

İnsan kaynağı ve gelecek vizyonu

Akyol, ASELSAN'ın 13 bin kişilik kadrosunun yaş ortalamasının 33 olduğunu belirterek, önümüzdeki 30-40 yıla damga vuracak bir ekibe sahip olduklarını ifade etti. ASELSAN'ın uçtan uca teknoloji hakimiyeti ve yerli üretim yetkinlikleri sayesinde hem askeri hem de sivil alanlarda bağımsızlık ve katma değer sağlama hedefini sürdürdüğü vurgulandı.

Sonuç: Ahmet Akyol'un açıklamaları, ASELSAN'ın mikroelektronik ve kuantum gibi stratejik alanlardaki yatırımlarını artırarak hem ulusal bağımsızlığı güçlendirme hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltme hedefini net biçimde ortaya koydu.