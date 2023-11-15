Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! SGK uzmanı kulisten çıkan yeni rakamı açıkladı

Son zamanlarda gündemdeki konuların başında gelen asgari ücretliler için yeni yıl zammı sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…





SGK UZMANI'NDAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ! YENİ RAKAM DUYANLARI HEYCANLANDIRDI



Yeni yıla birkaç gün kala insanlar asgari ücrete zam yapılmasını beklemeye başladı. SGK uzmanları masadaki rakamları bir bir açıkladı...

2024 yaklaşırken 7 milyondan fazla insanı etkileyen asgari ücret artışının detayları merak konusu olmaya başladı. Milyonlarca işçi asgari ücretin artmasını beklerken uzmanların söylediklerine dikkat ediyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş olası artış oranını değerlendirdi. Karakaş, "Yüzde 10'luk toplumsal pay artı enflasyon oranıyla asgari ücret 17 bin liraya kadar çıkabilir" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER KATLANARAK BÜYÜYOR

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesi ve gelecek yıl için beklenen enflasyon oranını artırması, yeni asgari ücret beklentisini de artırdı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan son üç ayda enflasyon yüzde 29,41 olurken, altı ayda beklenen enflasyon yüzde 37 olarak açıklandı.

SGK Baş Uzmanı Karakaş tahmini asgari ücreti işçi ve işveren emeği perspektifinden değerlendiriyor. Ekim ayında açıklanan enflasyonun yüzde 29,40 olduğunu hatırlatan Karakaş, asgari ücrette bu seviyenin üzerinde artış olacağını söyledi. Yeni asgari ücretin şekillenmesinde Merkez Bankası'nın revize enflasyon tahmini etkili olacak gibi görünüyor.

REFAH PAYI 17 BİN LİRAYA YAKLAŞABİLİR

Karakaş, geçen yılın aynı döneminde enflasyonun yüzde 15,4 olduğunu ancak maaş artışının yüzde 54,66, sosyal payın ise yüzde 39,26 olduğuna dikkat çekti.

Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "6 ayda beklenen enflasyonun yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Hükümetin geçim göstergelerini ve sosyal hakları en az olan işçilerin durumunu dikkate alacağını düşünürsek" Bir puanlık artış asgari ücrette yaklaşık 17 bin liralık artışa yol açabilir."

BRÜT ASGARİ ÜCRET 20 BİN LİRAYA OLACAK GİBİ DURUYOR

Geçen yılın aynı döneminde enflasyon oranının yüzde 15,4 olduğunu ancak maaş artışının yüzde 54,66, Sosyal payının ise yüzde 39,26 olduğunu söyledi. Karakaş, şu değerlendirmeleri yaptı: "6 ayda beklenen enflasyonun yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. İfadelerini kullandı.