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Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu: Milyonlar bayram edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yapılan zam oranını Aralık 2023'te duyurmuştu. Açıklanan rakamlar kamuoyunun gündeminde yer alırken, asgari ücrete yılda bir kez zam yapılacağı duyurusu da gündemdeydi. Uzmanlar, asgari ücretin yılda bir kez artırılmasının enflasyon ortamından dolayı büyük gelir kayıplarına yol açacağını belirterek kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 21:43
Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu: Milyonlar bayram edecek

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması çağrısında bulundular ancak ortaya çıkan detay asgari ücretli çalışanların da gündemine oturdu.

Asgari ücretli çalışanların artan enflasyon nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğraması, "yükselen enflasyon" konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, milyonlarca asgari ücretli işçiye geçici maaş artışı müjdesini paylaştı.

ASGARİ ÜCRETLİLERE ENFLASYON ZAMMI

Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu

Enflasyon nedeniyle asgari ücret çökünce dikkatler yükselen enflasyona çevrilirken milyonlarca asgari ücretli işçi, artış Ocak 2024'te ceplerine ulaşmadan önce erime yaşadı. Ancak artan enflasyon ve rekor zamlar, artışın Temmuz ayında beklenmediği anlamına geliyordu.

1 Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49 artarak 17 bin TL'ye yükseldi. 2 Asgari ücret enflasyon oranındaki artışın duyurusunu eski SGK Başmüfettişi Sayın İsa Karakaş yaptı. Karakas, enflasyon nedeniyle asgari ücrete zam yapılmasının zorunlu olduğunu vurgularken, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) bir takipçisi kendisine "Asgari ücretin artırılacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Takipçilerinin sorusuna Karakaş, "Temmuz ayında enflasyonun yüzde 25 civarında tahmin edildiğini" belirterek, "Önemli" yanıtını verdi.

Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu

Asgari ücret miktarına Haziran sonundan itibaren yüzde 25 oranında enflasyonist artış sağlanması halinde Temmuz ayında ödenen maaş artışı 4.250 TL olarak hesaplanacak ve Temmuz ayı maaşı da bu hesaplamaya göre ödenecek22. 1.454 TL. Ancak nihai karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Ayrıca şu anda hükümetten asgari ücretin artırılması yönünde bir sinyal gelmediğine de işaret ediliyor.

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