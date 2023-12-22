Asgari ücrete tek zam açıklaması 2024 Ocak zammını ortaya çıkardı! O isim rakamı açıkladı

Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kaldı. Asgari ücret tespit komisyonu bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da uzmanların hesaplamaları devam ediyor. Asgari ücret Ocak zammı yeni yılın ilk ve tek zammı olarak açıklanacak. Bu kapsamda geçtiğimiz 2 seneye nazaran ek zam yapılmayacak olması beklentileri de hat safhada seyrettiriyor. Önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması beklenen asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ünlü ekonomist Muhammet Bayram tarafından yapılan açıklama sonrasında sosyal medyada asgari ücret zammı belli oldu yorumları yapılmaya başladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2024 ne olacak? işte detaylar..

2024 yılında geçerli olmak üzere asgari ücrete gelecek olan zam oranı tüm ülke tarafından merakla araştırılıyor. Gerek asgari ücretle çalışan, gerekse de asgari ücretin etkilediği ödemelere hak sahibi olanlar uzmanların yaptığı zam oranları ile alakalı açıklamaları yakından takip ederken, hükümetten gelecek olan açıklamaya da gözü çevrili bekliyor.





Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sonrasında şimdiye kadar çok fazla rakam konuşulmakta. Son olarak TV 100'e katılan Muhammet Bayram asgari ücret zam miktarının belli olduğunu iddia etmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına istinaden 2024 asgari ücret zammı konusunda Bayram net rakamı telaffuz ederken, göstergelerin bu durumu sağlayacağını da bildirmiş bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı ile alakalı birçok iddialar kulislerde dolanıyor. Şu an 11.402 TL olarak ödenen asgari ücret hakkında en düşük 14.822 TL ve en yüksek 17.103 TL rakamları telaffuz ediliyor.





NET ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLADI

Tv100 ekranlarında konuşan ünlü Ekonomist Muhammed Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Vedat Işıkhan'ın ifade ettiği yılda bir sefer asgari ücret artışı konusuna değinirken %50'lik bir artış alacağını iddia etti. . Muhammed Bayram açıklamasında: "Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Vedat Işıkhan da ifade etti. 'Yılda bir sefer asgari ücret artışı yapılacak' dedi. O da 17 bin 103 liraya işaret ediyor. Bana göre %50’lik bir artış. Çünkü memura memur emeklisi Sayın Cevdet Yılmaz da bizzat kendisi söyledi bunu. 'Yüzde 50’ye yakın bir artış alacak' dedi."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 3. toplantısında rakamların açıklanacağı öngörülürken Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın 2. toplantı sonrasında yaptığı açıklama 3. toplantıyı daha fazla merakla beklettiriyor. Bilindiği üzere Ağar, '' 3 toplantıda işin sonucuna gidilecek'' demişti. 2024 yılı asgari ücret zammını 31 Aralık akşamı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olması gerekiyor. Bu kapsamda en geç 29 Aralık tarihine kadar asgari ücret kararının verilmesi gerekiyor