ASPİLSAN Enerji’den Afetlere Hazır Taşınabilir Bataryalar

ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üreten ASPİLSAN Enerji, afetler başta olmak üzere saha koşullarında kullanılabilecek taşınabilir bavul, çanta ve raf tipi bataryalar geliştirdi.

Lityum İyon Pil Üretim Tesisi ve kapasite

Şirketin 2022 yılında Kayseri'de kurduğu Lityum İyon Pil Üretim Tesisi, yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım ile hayata geçirildi. Tesiste yıllık yaklaşık 21 milyon pil üretme kapasitesi bulunuyor.

Taşınabilir enerji çözümleri

ASPİLSAN Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen çevreci bataryalar üretiyor. Firma, saha ihtiyaçlarına yönelik olarak 600 watttan 6.000 watta kadar tek parça taşınabilir ürünler sunuyor. Bu çözümler; kamp, karavan, ofis, dış saha çalışmaları ve elektriğin stabil olmadığı ya da hiç olmadığı bölgelerde güneş paneli, jeneratör gibi kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasında kullanılıyor.

Bunun yanı sıra şirketin ürün gamında ev tipi, ofis tipi, endüstriyel tip ve büyük konteyner tipine kadar uzanan sabit enerji depolama sistemleri de yer alıyor. Taşınabilir modeller, ergonomik tasarım ve saha koşullarına uygun dayanıklılıkla üretildi.

Afetlere yönelik çalışmalar ve işbirlikleri

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için 1981'den beri çalıştıklarını belirtti. Özdemir, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası taşınabilir enerji depolama sistemlerini üretme kararı aldıklarını ve AFAD ile devletin farklı kuruluşlarıyla sahadaki ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirdiklerini aktardı.

Özdemir, kritik ürünler arasında toz ve saha şartlarına dayanıklı 3.000–6.000 wattlık cihazların bulunduğunu vurguladı. Ayrıca Erciyes'in zirvesi, karavanlar, kamplar ve elektriğin düzensiz olduğu şebekelerde kullanılmak üzere farklı taşınabilir çözümleri halkın hizmetine sunduklarını ifade etti.

İhracat ve temiz enerji yatırımları

Fabrika, temiz enerji pazarına yönelik yatırımlarla uluslararası işbirliklerini geliştiriyor. Ülke ekonomisine ürünleriyle katkı sağlayan firma, ürünlerini Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediyor.

ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen taşınabilir bataryalar; afet müdahalesinden saha operasyonlarına, kamp ve seyahat uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor ve sahada sessiz, depolanabilir ve kaliteli enerji sağlıyor.

Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üreten ASPİLSAN Enerji, afet durumu başta olmak üzere her türlü alanda kullanılabilecek taşınabilir bavul, çanta ve raf tipi bataryalar geliştirdi.