Asya Borsaları Hindistan Hariç Pozitif; Fed Beklentileri ve ABD-Japonya Anlaşması Etkisi

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor; Fed'in güvercinleşme beklentileri ve ABD-Japonya ticaret anlaşması bölge piyasalarını destekliyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:06
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya piyasalarında, Hindistan hariç genel pozitif seyir göze çarpıyor. Bölgeyi destekleyen ana faktörler arasında ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi ve ABD-Japonya ticaret anlaşmasına dair iyimserlik bulunuyor.

Piyasa eğilimleri ve Fed etkisi

ABD'deki iş gücü piyasasından gelen yumuşama sinyalleri, Fed'in yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceğine dair öngörüleri kuvvetlendirdi. Bu gelişme küresel risk iştahını artırırken, faiz indirimi beklentisindeki iyimserlik Asya piyasalarına da yansıdı.

ABD-Japonya ticaret anlaşmasının piyasalara yansımaları

Bölgedeki haber akışının odağında ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşması yer alıyor. Trump, anlaşmayı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameye imza attı. Anlaşma kapsamında, ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine %15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacak ve otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ile doğal kaynaklar için sektörlere özgü düzenlemeler öngörülüyor.

Anlaşmaya göre Japonya, ABD'den pirinç alımlarını %75 artıracak; ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçlar ek test olmadan satışa kabul edilecek. Ayrıca Japonya, ABD'den ticari uçak ve savunma ekipmanı satın alacak. Analistler, bu anlaşmanın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayıp diğer Asya ülkelerine de yayılabileceği beklentisinin bölge iyimserliğini güçlendirdiğini belirtiyor.

Makro veriler ve endeks hareketleri

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Temmuz ayında hane halkı harcamaları yıllık bazda %1,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Aynı dönemde öncü endeks 105,9 ile tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,09 artışla 43.042,50 puandan; Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 yükselişle 3.205,12 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 kazançla 3.813 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 primle 25.363 puanda bulunuyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 80.477 puandan işlem görüyor.

