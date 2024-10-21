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Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir görünüm hakim. Çin'in faiz indirimleri piyasalarda dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:58
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarının Genel Durumu

Asya borsalarında bu hafta karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair güçlü beklentiler devam ediyor.

Çin'in Faiz İndirimleri

Özellikle Çin'de yapılan kredi faiz oranı indirimleri, piyasalarda olumlu etki yaratması bekleniyor. Çin Merkez Bankası, kurumsal krediler ve gayrimenkul kredileri için önemli bir gösterge olan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Bu çerçevede:

  • 1 yıllık kredi faizi: %3,35'ten %3,1'e
  • 5 yıllık kredi faizi: %3,85'ten %3,6'ya

Bu adım, gayrimenkul sektöründeki daralmayı aşmayı hedefliyor ve piyasalarda olumlu bir hava oluşturması bekleniyor. Analistler, bu kararın gelecekteki teşvik önlemleriyle ilgili iyimserlik yarattığını vurguluyor.

Japon Yeni ve Piyasa Tepkileri

Bunun yanı sıra, Japon yeni, bu hafta sonu yapılacak olan Japonya parlamento seçimleri öncesinde dolara karşı değerlendi. Anketler, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve ortağı Komeito'nun, parlamentoda mevcut çoğunluğu koruyamayabileceğini gösteriyor.

Bu gelişmeler ışığında, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 149,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Borsa Endeksleri

Asya borsalarındaki son durum ise şöyle:

  • Nikkei 225: %0,1 artışla 39.030 puan
  • Kospi: Yatay seyirle 2.594 puan
  • Şanghay Bileşik Endeksi: %0,2 artışla 3.268 puan
  • Hang Seng Endeksi: %1,3 düşüşle 20.519 puan
  • Sensex Endeksi: %0,2 azalışla 81.046 puan

Bu veriler, yatırımcıların Asya borsalarına olan risk iştahını gösterirken, piyasalarda karışık bir görünümün devam ettiğini ortaya koyuyor.

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