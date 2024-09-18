Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir

Asya borsalarında genel olarak alış ağırlıklı bir görünüm söz konusu. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesi yatırımcılar olumlu bir hava yaratmaya çalışıyorlar.

Hong Kong ve Güney Kore Tatile Girdi

Hong Kong ve Güney Kore, resmi tatil dolayısıyla borsa işlemlerine kapalıyken, diğer bölgelerde veri akışları dikkat çekiyor.

Japonya'daki Veriler

Japonya'dan gelen verilere göre, ağustos ayı dış ticaret açığı 695,3 milyar yen olarak kaydedildi. Temmuz ayı çekirdek makine siparişlerindeki aylık düşüş ise %0,1 oldu ve bu, tahminlerin altında gerçekleşti. Ancak yıllık bazda siparişler %8,7 artış gösterdi.

Döviz Piyasasındaki Durum

Dolar/yen paritesi, önceki gün %1,3 artışla 142,4 seviyesinden kapanmıştı. Yeni günde ise, bir önceki kapanışın %0,6 altında, 141,6 seviyesinde işlem görüyor.

Borsa Endeksleri Üzerindeki Hareketler

Japon borsa endeksi Nikkei 225, %0,5 artışla 36.380 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,6 primle 2.721 puanda, Hindistan'daki Sensex endeksi ise %0,2 kazançla 83.235 puanda işlem görüyor.