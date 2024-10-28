AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Ağustos Ayında Yükselişe Geçti

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Ağustos Ayında Önemli Bir Artış Gösterdi

Alışveriş merkezlerinde (AVM) kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro, ağustos ayında Türkiye genelinde ortalama 12 bin 500 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, İstanbul'da 14 bin 512 lira, Anadolu'da ise 11 bin 159 lira olarak ölçüldü.

Geçtiğimiz Yıla Göre Yüzde 55 Artış

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artış göstererek 3 bin 279 puana ulaştı. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise bu endeks %5,5 oranında yükseliş kaydetmiştir.

Enflasyon Oranının Üstünde Gerçekleşti

Ağustos için açıklanan yıllık enflasyon oranı %51,97 olarak belirlendi. Metrekare verimlilik endeksindeki artışın, bu enflasyon oranının oldukça üzerinde olduğu gözlemlendi.

Kategorilere Göre Artışlar

Endeks kategoriler bazında incelendiğinde, ağustosta en yüksek artış %60,1 ile diğer kategorisinde görülmüştür. Bu kategoriyi hipermarket %58,6, teknoloji %57,6, yiyecek içecek %56,6, ayakkabı %54,6 ve giyim %52,5 ile takip etmiştir.

Aylık Değişimlerde Duranlık

Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise; ayakkabıda %11,8, diğer kategoride %6,4, giyimde %5,2, teknolojide %4,9, yiyecek içecek ve hipermarkette ise %2,9'luk artışlar kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra, ağustosta hem yıllık hem de aylık bazda ziyaret sayısı endeksinde bir değişim yaşanmamıştır.