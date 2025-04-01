Avro Bölgesi'nde Enflasyon Mart'ta Geriledi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Mart'ta Yüzde 2,2'ye Düşüyor

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, mart ayı itibarıyla yüzde 2,2 seviyesine geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), bu döneme ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta %2,2'ye düştü. Ayrıca, mar dönemi bazında TÜFE artışı %0,6 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun martta %2,2 olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti.

Fiyat Artışları ve Sektörel Dağılım

Enflasyonunun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek fiyat artışının %3,4 ile hizmet sektöründe görüldüğü dikkat çekti. Bunu %2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izlerken, enerji dışı sanayi ürünleri %0,6, enerji ürünleri ise yüzde eksi 0,7 değerinde gerçekleşti.

Mart ayında enflasyon, Estonya, Slovakya ve Hırvatistan’da %4,3; Belçika, Letonya ve Litvanya’da ise %3,6 seviyelerinde kaydedildi. Almanya’da yıllık enflasyon %2,3, İspanya’da %2,2, İtalya’da %2,1 ve Fransa’da ise %0,9 olarak belirlendi.

ECB Hedefleri

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun orta vadede %2 seviyesinde olmasını hedefliyor.