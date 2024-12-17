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Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Arttı: Aralık Ayı Verileri

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, aralık ayında faiz indirimleri beklentisiyle yükseldi. ZEW Endeksi 17 puana çıkarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:43
Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Arttı: Aralık Ayı Verileri

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Arttı

Avro Bölgesi'nde önem taşıyan yatırımcı güveni, aralık ayında faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle yükseliş gösterdi.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksinin aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Bu verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda 12,5 puan olan endeks, aralıkta 17 puana çıkarak bir önceki aya göre 4,5 puan arttı.

Piyasa beklentileri, endeksin yaklaşık 12 puan seviyesinde olması yönündeydi. Ancak açıklanan veriler piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış göstererek dikkat çekti.

Endeksteki bu artış, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine devam edeceği ve Almanya'nın seçim döneminde özel yatırımları destekleyecek adımlar atacağı beklentisinden kaynaklandı. Öte yandan, Avro Bölgesi'nde durum endeksi de 11 puan düşerek eksi 55 seviyesine geriledi.

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