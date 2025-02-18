Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Şubat'ta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, özel tüketim beklentisiyle Şubat ayında yükseldi. ZEW Endeksi 24,2 puana çıktı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:48
Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Şubat'ta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Şubat'ta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, özel tüketimin artacağı beklentisiyle şubat ayında önemli bir yükseliş gösterdi. Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, avro bölgesindeki ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ocak ayında 18 puan iken, şubat ayında 24,2 puana çıkarak bir önceki aya göre 6,2 puanlık bir artış yaşadı. Piyasa analistleri ise endeksin yaklaşık 24,3 puan seviyesinde olacağını öngörmüştü.

Bu artış, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirim kararı almasının ardından, talep ve özel tüketimin hız kazanacağı beklentisinin etkisiyle gerçekleşti. Ayrıca, Avro Bölgesi mevcut ekonomik durum endeksi de 8,5 puan artışla eksi 45,3 seviyesine yükseldi.

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