Avro Bölgesi Temmuzda 12,4 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası

Eurostat verileri: AB de pozitif denge açıkladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan uluslararası ticaret verilerine göre, Avro Bölgesi temmuz ayında 12,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Eurostat verileri AB için de ayrıntılar sundu. Avrupa Birliği (AB) ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre %0,5 azalarak 227,7 milyar avro olurken; ithalat %1,2 artışla 215,6 milyar avro olarak kaydedildi. Böylece AB ayı 12,1 milyar avro dış ticaret fazlası ile kapattı.

Avro Bölgesi özelinde ise ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla %0,4 artışla 251,5 milyar avro, ithalat ise %3,1 yükselişle 239,1 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Bu sonuçlarla Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuzda 12,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Veriler, AB'nin ticaret ortaklarındaki dağılımı da gösterdi. AB'den en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla: 44,2 milyar avro ile ABD, 30,8 milyar avro ile İngiltere, 17,8 milyar avro ile İsviçre, 17,6 milyar avro ile Çin ve 10,2 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler ise: 48,3 milyar avro ile Çin, 31,2 milyar avro ile ABD, 14,1 milyar avro ile İngiltere, 11,7 milyar avro ile İsviçre ve 9,4 milyar avro ile Türkiye olarak kayıtlara geçti.