Avrupa Borsaları, ABD ÜFE Verisi Sonrası Karışık Seyirle Kapatıldı

ABD'de ÜFE'nin beklentilerin altında kalması Avrupa borsalarını karışık bir şekilde etkiledi ve önemli endeksler farklı yönlerde hareket etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:51
Avrupa Borsaları, ABD ÜFE Verisi Sonrası Karışık Seyirle Kapatıldı

Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları, ABD'de Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE)'nin geçen yılın son ayında beklenenden az artmasının ardından haftanın ikinci işlem gününü karışık bir seyirle kapattı.

Kıtada borsalar, ABD’de Donald Trump'ın ekonomi danışmanlarının, gümrük vergilerinde yavaş ve kademeli bir artış yapma planları doğrultusunda müzakere pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştığına dair gelen haberlerin etkisiyle günün ilk seanslarını alıcılı tamamladı.

Yatırımcılar, ABD üretici fiyat endeksini değerlendirmeyi sürdürürken, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,08 değer kaybederek 508,28 puana geriledi. Petrol şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Ülke Bazında Performanslar

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 8.201,54 puana inerken; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 artışla 20.271,33 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 artışla 35.124,59 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kazanarak 7.442,367 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 1,028 seviyesinden işlem gördü.

ABD Verileri ve Etkileri

ABD verilerine göre, ÜFE Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Fransız tahvil getirileri, ülkenin yeni başbakanı Francois Bayrou'nun ülkenin 2025 büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürdüğü açıklamasının ardından bir miktar yükseldi.

Şirket bazında ise, ticari araç üreticisi Daimler Truck’ın, çevrimiçi perakendeci Amazon'dan aldığı 200 elektrikli kamyon siparişi sonrasında hisseleri yüzde 1,62 artış gösterdi.

Avrupa’da yatırımcılar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın daha temkinli bir gümrük tarifesi politikası benimseyeceği yönündeki umutlarını taşırken; analistler, bu yaklaşımın en azından Trump'ın seçim kampanyası süresince dile getirdiği tehditlere kıyasla daha az çatışmacı olabileceğini belirtti.

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