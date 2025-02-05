Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü ABD borsalarında görülen olumlu havanın ardından, karışık bir seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 538,56 puandan kapandı. Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,37 yükselerek 21.585,93 puana ulaştı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi, günü yüzde 1,23 artışla 8.623,29 seviyesinden tamamladı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 7.891,68 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 gerileyerek 36.581,48 puana indi.
Avrupa borsalarındaki yatırımcıların odağında, ABD'nin gümrük vergisi anlaşmazlığı ve büyük Avrupa şirketlerinden gelen üç aylık finansal veriler yer aldı.
Öte yandan, Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1,042 seviyelerinden işlem gördü.