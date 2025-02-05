DOLAR
35,89 0,08%
EURO
37,44 -0,27%
ALTIN
3.312,53 -0,88%
BITCOIN
3.492.122,86 1,55%

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, ABD borsalarındaki olumlu havanın ardından karışık bir seyirle günü tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:58
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü ABD borsalarında görülen olumlu havanın ardından, karışık bir seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 538,56 puandan kapandı. Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,37 yükselerek 21.585,93 puana ulaştı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi, günü yüzde 1,23 artışla 8.623,29 seviyesinden tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 7.891,68 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 gerileyerek 36.581,48 puana indi.

Avrupa borsalarındaki yatırımcıların odağında, ABD'nin gümrük vergisi anlaşmazlığı ve büyük Avrupa şirketlerinden gelen üç aylık finansal veriler yer aldı.

Öte yandan, Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1,042 seviyelerinden işlem gördü.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanış Yaptı
2
SGK'dan ödeme alanlar dikkat! Bunu yapanlardan paralar faiziyle geri alınacak
3
Acil nakit arayanlara 30.000 TL faizsiz kredi! İki koşulu sağlayan bankaya koşuyor
4
Kartalkaya Yangın Felaketi Sonrası Yangın Sigortalarında Yüzde 13,88 Artış
5
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Trump'tan Tarife Açıklamaları Geldi
6
Demiryolu Gümrük İşlemlerinde Dijitalleşme 2025'te Başlıyor
7
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Genç Profesyonellere Kapı Açıyor

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!