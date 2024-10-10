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Avrupa'nın Karbon Yakalama Projeleri 140 Milyar Euro Fatura Çıkartabilir

Karbon yakalama ve depolama projelerinin Avrupa'ya 140 milyar euroya mal olacağı ve başarılı olamayabileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:31
Avrupa'nın Karbon Yakalama Projeleri 140 Milyar Euro Fatura Çıkartabilir

Karbon Yakalama ve Depolama Projelerinin Maliyeti

Avrupa'da planlanan karbon yakalama ve depolama (CCS) projelerinin toplam maliyetinin 520 milyar euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yapılan son araştırmaya göre, bu projelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceği ve net sıfır emisyon hedeflerine yeterince katkı sağlamayabileceği vurgulandı.

Finansal Destek ve Hükümet Yükümlülükleri

Emisyon ticareti kapsamındaki mali teşviklerin, bu projelerin maliyetlerinin yaklaşık dörtte üçünü karşılayabileceği hesaplanmakla birlikte, geriye kalan kısmının hükümetler tarafından üstlenilmesi gerekecek. Bu da, projelerin inşası ve işletilmesi için yaklaşık 140 milyar euro değerinde vergi mükellefi sübvansiyonuna ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

Proje Zaman Çizelgesi ve Hedefler

Öte yandan, Avrupa'daki CCS projeleri için önerilen zaman çizelgeleri, birçok uzman tarafından "aşırı iyimser" olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık, karbon yakalama hedeflerine ulaşabilmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 90 projenin hayata geçirilmesi gerektiğini öngörüyor. Hali hazırda AB'de sadece 3 CCS projesi mevcutken, Birleşik Krallık'ın henüz bir CCS projesi bulunmamakta.

Uzman Uyarıları

Raporun yazarı ve IEEFA Enerji Finansmanı Analisti Andrew Reid, "İklim değişikliği ile mücadelede CCS'ye güvenmek, Avrupa hükümetlerini geçmişte başarısız olan bir teknolojiyi desteklemek için büyük sübvansiyonlar uygulamaya zorlayacaktır" diyerek uyarıda bulundu. Reid, CCS'nin umut edilen şekilde çalışmasının olası olmadığını ve uygulanmasının beklenenden daha uzun süreceğini belirtti. Ayrıca, net sıfır emisyona ulaşmanın başarısız olması durumunda, alternatif yollarla emisyonların azaltılması için geç kalma riski bulunduğunu vurgulayarak, politika yapıcıların daha pratik çözümleri acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

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