Avrupa Sayıştayı Uyardı: Kovid-19 Kurtarma Fonunda Gecikmeler Devam Ediyor

Avrupa Sayıştayı'nın Kovid-19 Fonları Üzerine Değerlendirmesi

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19'un neden olduğu ekonomik buhrana karşı oluşturduğu kurtarma programında kaynakların planlanan hızda dağıtılmadığını bildirdi.

Kurtarma Fonunun Kullanım Oranı Düşük Kalıyor

Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı'nın yayımladığı rapora göre, 724 milyar avro değerindeki Kovid-19 kurtarma fonunun yalnızca üçte biri kullanılabildi. Raporda, bu durumun AB ülkelerinin salgının olumsuz etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olma hedeflerini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Fonların Dağıtımında Gecikmeler Yaşanıyor

Üç yıllık süre zarfında, AB'nin belirlediği kaynakların dağıtımında ve projelerin uygulamalarında gözle görülür gecikmeler yaşandığı ifade ediliyor. Raporda, fonların 2026 yılında sona ereceği ve bazı ödemelerin zamanında tamamlanamayacağı belirtiliyor.

Finansmanın İhtiyaç Sahiplerine Ulaşmadığı Belirtiliyor

AB Komisyonu, 2023 sonuna kadar sadece 213 milyar avro aktardı. Ancak bu miktarın, özel sektör, enerji şirketleri ve okullar gibi nihai alıcılara henüz ulaşmadığı vurgulandı. 15 üye ülkeye yapılan fon aktarımının neredeyse yarısının henüz nihai alıcılara ulaşmadığı ifade ediliyor.

AB Ülkelerinin Alım Gücü Düşük

2023 yılı sonuna kadar beklenen kurtarma fonlarının üçte birinden azını kullanabilen AB ülkeleri, bu durumu aşabilmek için yapısal reformlarını içeren ulusal yatırım planları hazırlamak zorunda.