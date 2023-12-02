Ay sonunu getiremeyen emekliye tek seferlik 10 bin 700 TL yatırılacak! Bunu yapan emekliler bayram eder

Yıl sonuna doğru gelinirken bankalar arasında promosyon kampanyası üzerinde yeni rakamların müjdesi verildi. Tüm emekliler bu kampanya sayesinde ceplerini dolduracak.

Ay sonunu getiremeyen emekliye tek seferlik 10 bin 700 TL yatırılacak! Bunu yapan emekliler bayram eder
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Emeklilere yönelik sunulan promosyonlarda ocak ayındaki zam beklentisiyle beraber tutarlar üzerinde artışlar görüldü. Bankalar üzerinden promosyon yarışı hız kazanırken yeni avantajlar sunuldu.

Halkbank tarafından sunulan promosyon kampanyasında 7.500 TL ve 10.000 TL arasında maaşı olan SSK ve Bağkur'lu emeklilere ise 10.700 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Banka kampanyası içerisinde 10 bin TL ve üzeri maaşı olan emekli vatandaşlara 12.500 TL promosyonlar hesaplarda yerini alacak.

emeklilere promosyon avantajı

31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek promosyon kampanyası için Halkbank'a maaş taşınması gerekir. Maaş taşıma işlemiyle beraber 3 iş günü içerisinde emeklilerin hesaplarında yer alır. Devamında ise Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbankası emeklilerine ise 10 bin TL promosyon ödemeleri yapılacağı bilgisi verildi. 

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