Aydın Fen Lisesi'nden Yapay Zeka Tabanlı Epilepsi İçin Güvenli Video Filtresi

Aydın Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri Yaşar Uras Turhan ve Melis Sena Kutlu, epilepsi hastalarının video izlerken nöbet riskini artırabilecek görsel unsurları tespit edip filtreleyen 'Epilepsi Hastaları İçin Yapay Zeka Tabanlı Güvenli Video İçerik Filtresi' adlı projeyi hayata geçirdi.

Projenin özü

Projede, parlaklık, frekans ve kontrast gibi nöbet tetikleyici unsurlar derin öğrenme modeliyle tespit edilip güvenli izleme eşiklerine çekiliyor. Sistem, tehlikeli kareleri yüksek doğrulukla belirleyerek kullanıcıya yenilikçi ve erişilebilir bir arayüz sunmayı hedefliyor.

Nasıl çalışıyor?

Proje; ekran parlaklığı, yanıp sönme frekansı, hızlı kare değişimleri, aşırı renk tonları ve kontrast gibi teknik farklılıkları algılayıp, bu unsurları epilepsi hastalarının izleyebileceği seviyeye düşürüyor. Projenin geliştiricilerinden Yaşar Uras Turhan konuyu şöyle özetliyor:

'Proje, ekranda çok yüksek seviyedeki parlaklık, ekran karesinin sürekli değişimi, aşırı kırmızı tona kayış gibi epilepsi hastaları için tehlikeli olan unsurları ortadan kaldırıyor. Epilepsi hastaları yanıp sönme frekansı, parlaklık, görsel alan, renk ve kontrast gibi teknik farklılıklardan video izlerken tehlike yaşayabiliyor. Uygulamamız bu tarz içerikleri barındıran videoları tespit edip bu unsurları epilepsi hastalarının izleyebileceği eşik noktasına düşürüyor.'

Yarışma ve hedefler

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilendi. Festival kapsamında düzenlenen Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kapsamında geliştirilen çalışma, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal bütünleşmeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Geliştirme süreci ve gelecek planları

Melis Sena Kutlu, projenin başlangıcına ilişkin şunları aktardı: 'Projeye Kasım 2024'te başladık. Hala da devam ediyoruz. TEKNOFEST'ten sonra da projeyi geliştirmeye, üzerine koymaya devam edeceğiz. Aradan geçen yaklaşık bir yılda çok sayıda kaynak taraması yaptık, yapay zeka ile alakalı çok yeni şeyler öğrendik, raporlama sürecinde kendimizi geliştirdik.'

Turhan, projenin uygulanabilirliğini artırmak için çalıştıklarını belirterek, 'Projeyi mobil uygulama haline getirmek için çalışmalara başladık. Bunu hem webden hem de mobilden herkesin ulaşabileceği bir noktaya getireceğiz.' dedi. Projenin hedefi, epilepsi hastalarının günlük hayatını kolaylaştırıp topluma katılımlarını artırmak olarak öne çıkıyor.

Not: Proje, erişilebilirlik ve sağlık teknolojileri alanında yerli kaynaklarla geliştirilen yenilikçi bir çözüm örneği olarak dikkat çekiyor.

