Azamara Pursuit Marmaris'e 680 Yolcu Getirdi

Malta bayraklı Azamara Pursuit, 181 metrelik gemideki 680 yolcu ve 396 personelle Marmaris Limanı'na yanaştı; turistler çarşı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:08
Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris Limanı'na yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Azamara Pursuit isimli kruvaziyer, 680 yolcu ile ilçeye ulaştı.

Malta bayraklı ve 181 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Rodos Adası'ndan gelen gemide, ABD'li ve İngiliz 680 yolcu ile 396 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi ve tarihi ile turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının İstanköy Adası olacağı öğrenildi.

