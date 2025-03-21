Bakan Bayraktar: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 80 Bin Varil

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gabar'da günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını ve 2016'dan bu yana üç kat arttığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:54
Bakan Bayraktar: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 80 Bin Varil

Bakan Bayraktar, Gabar'daki Petrol Üretimini Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki petrol üretiminin 2016 yılına kıyasla 3 katına çıktığını belirtti. Şırnak'taki Gabar bölgesinde günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını duyuran Bayraktar, bu başarıların arkasında güçlü bir strateji ve irade olduğunu vurguladı.

Enerjide Dışa Bağımlılığı Kırma Hedefi

Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara il Temsilciliği tarafından düzenlenen Aile İftarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarıp bağımsız bir ülke haline getireceklerini ifade etti. Böylelikle Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi haline geleceğini belirtti.

Milli Enerji ve Maden Stratejisi

2016 yılında geliştirilen “Milli Enerji ve Maden Stratejisi” hakkında bilgi veren Bayraktar, bu stratejinin hedefinin geçmişteki tecrübeleri bir kenara bırakıp, yeni yöntemler geliştirmek olduğunu söyledi. Özellikle Karadeniz'de kendi kaynaklarını kullanarak arama yapma iradesinin altını çizdi.

Dünyanın En Modern Filosu

Bayraktar, Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle dünyanın en modern sondaj filosuna sahip olduğunu belirterek, Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda yaşanan sıkıntılara da değindi. Yabancı şirketlerin Türkiye ile çalışamayacağına dair uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Doğal Gazda Tarihi Başarı

2020 yılında cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini anımsatan Bayraktar, Karadeniz ve Sakarya Gaz Sahası'ndan 710 milyar metreküp gaz bulduklarını ve bu gazın 3 milyon haneye ulaştığını aktardı.

Gabar'da Petrol Keşfi

Bakan Bayraktar, Gabar'da 2021 yılında yapıldığı belirtilen petrol keşfi hakkında; ''Şırnak'ta o dönem terörle anılan bölgede tarihi bir keşif gerçekleştirdik. Bugün oradan günde 80 bin varil petrol üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyleyen Bayraktar, “Önümüzde gerçekleştirecek çok işimiz var ve milletimize büyük müjdeler vermeye hazırlanın” şeklinde konuştu. Ayrıca, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini hatırlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Aile İftarı"na katıldı. TÜGVA Ankara İl Başkanı İsmail Yeğin, programda Bayraktar'a hediye takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Aile İftarı"na katıldı. TÜGVA Ankara İl Başkanı İsmail Yeğin, programda Bayraktar'a hediye takdim etti.

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