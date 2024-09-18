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Bakan Bolat, Otomotiv ve Emlak Sektöründeki Düzenlemeleri Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv ve emlak sektörlerindeki gelişmeler ve yeni düzenlemeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:12
Bakan Bolat, Otomotiv ve Emlak Sektöründeki Düzenlemeleri Açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat’tan Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Küresel Liderler Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Otomotiv sektöründeki yedek parça eksikliklerinin oluşturduğu sorunlara değinen Bolat, "Geçen yaz döneminde otomotiv fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Ancak aldığımız tedbirlerle, otomotiv ve emlak piyasasında 2. el satışlarda önemli bir düşüş sağladık," dedi.

Stabil Birinci El Satışlar

Bakan Bolat, birinci el satışlarda son bir yıldır stabil bir durumun devam ettiğini vurgulayarak, "Bu yaz döneminde emlak sektöründeki manipülasyonları önlemek amacıyla önemli düzenlemelere imza attık. Mülk sahiplerinin e-devlet üzerinden emlakçılarını belirlemesi ve güvenli satış veya kiralama işlemleri için yetki vermeleri gerekecek," ifadelerini kullandı.

Açık Bekleyen Düzenlemeler

Bolat, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesinin hedeflendiğini aktardı. Ayrıca, motorlu taşıt satışlarında güvenli ödeme mekanizması uygulamasının da 27 Eylül'de başlayacağını belirtti.

Yeni Mevzuatlar ve Tüketici Koruma

Bakan, yenilenmiş ürünler mevzuatının çıkarıldığını ve bu sayede ithalata olan bağımlılığı azaltarak israfın önüne geçmeyi hedeflediklerini duyurdu. "Bu doğrultuda cep telefonları ve elektronik aletler gibi ürünlerin ticaretini teşvik eden düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz," diye ekledi.

İhracatçılara Destek

Merkez Bankası ve Hazine’nin ekonomi politikalarına vurgu yapan Bolat, "Kurlarla ilgili dalgalı kur sisteminin etkilerini minimize etmek üzere ticareti destekleme amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. İhracatçılarımızın maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni pazar olanakları sağlanması noktasında beraber çalışmalar yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

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