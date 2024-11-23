Bakan Bolat: Türkiye-Cezayir Tercihli Ticaret Anlaşması Müzakereleri Hızlanacak

Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda Yeni Dönem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Cezayirli Dış Ticaret Bakanı ile birlikte Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerini hızlandıracaklarını belirtti.

Yeni Fırsatlar ve İşbirlikleri

Bakan Bolat, iki ülke iş insanları arasında yatırım, müteahhitlik, ticaret, finans ve taşımacılık gibi sektörlerde birçok fırsat bulunduğunu ifade etti. “Cezayir, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısıdır” ifadeleriyle iki ülkenin dostluğuna vurgu yaptı. Bolat, “175 Cezayirli iş insanını Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Tarihsel İlişkiler ve Anlaşmalar

Türk ve Cezayir liderlerinin arasındaki güçlü ilişkilerin geçmişten geldiğini belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'e yaptığı tarihi ziyaretin, pek çok anlaşmanın imzalanmasına zemin oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye’ye yaptığı ziyaretin de önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ekonomik Başarılar ve Hedefler

Bakan Bolat, Türkiye'nin son 22 yılda uluslararası ticaretini 600 milyar dolara getirerek Afrika ile olan dış ticaretini de önemli ölçüde artırdığını açıkladı. Cezayir'in Türkiye'nin dış ticaretindeki ikinci büyük ortağı olduğunu belirten Bolat, Türk yatırımlarının Cezayir'de 6 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Gelecek Vizyonu ve Dış Ticaretin Önemi

Bakan, “Cezayir ile tercihli ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandıracağız ve iş insanlarımız için yeni fırsatlar yaratacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cezayir’in ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma noktasında destek vereceklerini belirtti. Bolat, Cezayir'in gelecekteki yatırıma açık olmasının Türkiye-Cezayir ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Önemli Bir Adım

Bakan Bolat, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin son aldığı tutuklama kararını da değerlendirerek, bu kararın soykırım ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için bir umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Cezayir'in dış ticaretinin artırılması amacıyla çabalarının devam edeceğini belirten Bolat, 2023 hedeflerini kısa vadede 7 milyar, orta vadede ise 10 milyar dolar olarak açıkladı. Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nun bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye - Cezayir İş Ve Yatırım Forumu’nda konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye - Cezayir İş Ve Yatırım Forumu’nda konuşma yaptı.