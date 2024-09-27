Bakan Işıkhan, Bilecik'te İş Dünyasıyla Bir Araya Geldi

Bakan Işıkhan, Bilecik'te İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, istihdam ve iş gücündeki artışa dikkat çekerek, "Orta Vadeli Plan'a uygun şekilde yükselen, gittikçe artan bir ivmeyi yakalamış durumdayız," ifadelerini kullandı.

İş Dünyasıyla İş Birliği Vurgusu

Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında iş dünyası temsilcilerinin önemine değinerek, her zaman iş insanlarının yanında olduklarının altını çizdi. "Siz yeter ki çalışın, üretin ve istihdam sağlayın. Bugüne kadar şartlar müsaade ettiği ölçüde vermiş olduğumuz her sözü de yerine getirdik" dedi.

Ekonomik Hedefler ve İstihdam Artışı

Bakan, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yoğun bir çalışma döneminin sürdüğünü belirtti. İstihdamda rekor üstüne rekor kırıldığını ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin büyüme oranının geçtiğimiz yıl %5,1 olduğunu ve işsizlik oranının son 15 aydır tek hanelerde seyrettiğini açıkladı.

Kadınların İş Gücüne Katılımdaki Artış

Kadınların iş gücüne katılım oranında önemli bir artış kaydettiklerini aktaran Işıkhan, "2007-2023 yıllarında kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını 12,7 puan artırdık ve OECD ülkeleri arasında birinci olduk," ifadelerini kullandı.

İşgücü Uyum Programı

Bakan Işıkhan, yeni bir sistem olan İşgücü Uyum Programı'nı tanıtarak, ev ve iş hayatını uyumlaştırmada sıkıntı yaşayan bireyler için esnek çalışma fırsatları sunacaklarını açıkladı. "Çalışma hayatını bu ve benzeri yeni uygulamalarla desteklemeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Yerel Ziyaretler ve Toplantının Kapanışı

Bakan Işıkhan, toplantının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik ile beraber bazı yerleri ziyaret ederek, çalışmalarına dair bilgiler paylaştı.