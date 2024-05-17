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Bakan Işıkhan emeklilerle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu: Kamuda emeklilere indirim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, emeklilerin kamu tesislerinden yüzde 15 oranında indirimle faydalanabileceklerini belirtti. Emekliler, KYK bünyesindeki yurtlardan da yararlanabilecek.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 14:00
Bakan Işıkhan emeklilerle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu: Kamuda emeklilere indirim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nda gerçekleştirilen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuştu. Bakan Işıkhan, burada yapmış olduğu konuşmada, emeklileri yakından ilgilendiren yeni bir haber verdi. Açıklamaya göre emekliler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait olan yurtları, yaz mevsiminde 1 aylık dönem boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Emeklilerin hayat kalitesini yükseltebilmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Işıkhan, emekliler için belirlenen yeni uygulamaları açıkladı. Emekliler, bu yeni uygulamaları ‘emekliler.gov.tr’ internet sitesinden takip edebilecekler.

1 ay boyunca ücretsiz

Bakan Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait olan yurtların, emekliler tarafından yaz aylarında 1 ay boyunca ücretsiz kullanılabileceğini belirtti. Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait tesisler de emeklilere ücretsiz olarak açılacak.

Emekliler için gündeme gelen bir diğer uygulama ise kamuya ait misafirhanelerde geçerli olacak. Emekli vatandaşlar, kamuya ait olan öğretmenevlerinde, sosyal tesislerde, misafirhanelerde ve konuk evlerinde yüzde 15 indirimden yararlanabilecek. Uygulama, tüm iller için geçerli olacak.

Diğer yandan emekliler için PTT Kargo’da, TCDD Demiryolları’nda, fatura ödemelerinde, market ve eczane ödemelerinde de belirlenen miktarlarda indirim söz konusu olacak.

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