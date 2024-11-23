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Bakan Kacır'dan Siverek'te Milli Teknoloji Hamlesi Vurgusu

Bakan Kacır, Siverek'te yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekti ve bağımlılığı azaltma hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:43
Bakan Kacır'dan Siverek'te Milli Teknoloji Hamlesi Vurgusu

Bakan Kacır, AK Parti Siverek Kongresi'nde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Siverek 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık," dedi.

OSB'ler ve AR-GE Gelişmeleri

Bakan Kacır, Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımlara da dikkat çekerek, "OSB'lerimizin sayısını 191'den 362'ye çıkardık. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Bacası tüten fabrikaların sayısını 11 binden 59 bine çıkardık. Türkiye'yi araştırma, geliştirme, yüksek teknoloji ve inovasyonla tanıştırdık." dedi.

Global Savaş Tehditleri

Bakan Kacır, Türkiye'nin çevresindeki tehditlere de değinerek, "Kuzeyimizdeki savaş halen devam ediyor; Rusya-Ukrayna Savaşı insanlık için bir tehlike oluşturmakta. Ayrıca, güneyimizde İsrail bir yılı aşkın süredir bir soykırım gerçekleştiriyor. 50 bine yakın masum insan hayatını kaybetti," ifadelerini kullandı.

Bilim Merkezleri ile Gelecek Vizyonu

Bakan Kacır, Şanlıurfa'da büyük bir bilim merkezi kurduklarını da duyurdu ve Siverek'e de benzer bir bilim merkezi yapılacağını belirtti.

Kongreye, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve partililer de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol3), Siverek Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol3), Siverek Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Siverek 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol3), Siverek Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol3), Siverek Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Siverek 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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