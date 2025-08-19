Bakan Kacır Erzincan'da: OSB Temeliyle Yatırım ve İstihdam Vurgusu

Bakan Kacır Erzincan'da OSB Temelini Attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada ülke ekonomisinin büyüme performansı ve Erzincan'a yönelik yatırım adımlarını anlattı.

Büyüme ve üretim odaklı ekonomi

Kacır, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Türkiye ekonomisini inşa ediyoruz. Çok boyutlu sınamalara rağmen ekonomimiz 19 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürüyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mız (GSYH) 1,3 trilyon doları aştı. Sağladığımız siyasi ve ekonomik istikrar, AR-GE'yi ve katma değerli üretimi önceleyen bakış açısı ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdık. Güneş panellerinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusu haline geldik."

GSYH: 1,3 trilyon dolar, ekonomi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor; Kacır, AR-GE ve katma değerli üretimi önceliklendirdiklerini belirtti.

OSB'ler, sanayi siteleri ve istihdam

Kacır, organize sanayi bölgesi ve sanayi siteleri ile ilgili yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

"22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, şimdi 270 milyar dolara erişti. Bu başarılar, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi ulaştıracağımız seviyenin fragmanı niteliğindedir. Ülkemizi daha güçlü ve daha müreffeh konuma taşırken her bir şehrimize yatırım, istihdam, üretim ve ihracat merkezi kimliği kazandırmayı görev edindik. Bu doğrultuda Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerimizi son 23 yılda ülke sathına yaydık. OSB’lerimizin sayısını 191'den 369'a yükselttik. OSB’si olmayan şehrimiz kalmadı. Yüksek teknoloji odaklı ve stratejik yatırımlar için çekim merkezi vazifesi gören 51 endüstri bölgesi kurduk."

Son 23 yılda OSB sayısı 191'den 369'a çıktı; ihracat yıllık 36 milyar dolardan 270 milyar dolara ulaştı. Kendi ifadesiyle OSB'ler şehirlerin üretim ve istihdam kapasitesini güçlendiriyor.

Sanayi siteleri ve Erzincan yatırımları

Kacır, yeni sanayi siteleri ve 2025 yatırım programına dair bilgiler paylaştı:

"Sunduğu geniş imkanlarla işletmelerimize rekabet ve maliyet avantajı sağlayan 143 yeni sanayi sitesini son 23 yılda tamamladık. 2025 yatırım programımızda da 6'sı yeni olmak üzere 54 sanayi sitesi projesi yer alıyor. Yıl sonuna kadar 796 iş yeri kapasiteli 4 yeni sanayi sitesini tamamlayacak, atölyesinden idari birimlerine, sosyal alanlarından lojistiğine tüm imkanlarıyla üretime hazır hale getirip esnafımızın, üreticimizin hizmetine sunacağız. Böylece 4 bin kardeşimize yeni iş imkanı oluşturacağız."

143 tamamlanan sanayi sitesi, programda 54 proje; yıl sonuna kadar tamamlanacak projelerle 4 bin kişiye yeni iş imkanı hedefleniyor.

Erzincan için yapılan yatırım açıklamalarında Kacır, projenin detaylarını paylaştı:

"Bugün Erzincan'da 18 bin metrekare kapalı alana sahip, 58 iş yerlik Örnek Sanayi Sitesi’nin temelini atıyoruz. Bünyesinde sosyal tesis ve lojistik merkez barındıran örnek yatırım, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandıracak. Eserimizin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin yanı başında yükselmesi bir tesadüf değil bilhassa bir tercihtir. Böylelikle sanayi sitesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz ve OSB bünyesindeki işletmelerimiz aynı ekosistem çatısı altında buluşacak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturup kümelenme etkisiyle verimlilik ve kalite düzeylerini artıracaklar."

Kacır, projenin 2 yıl içinde tamamlanacağını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altyapı finansman destekleri ile Erzincan yatırımlarını hızlandırdığını belirtti.

Finansman, teşvik ve bölgesel destekler

Kacır, şehirde sağlanan destek ve teşvikleri şöyle sıraladı:

Geçtiğimiz 23 yılda Erzincan OSB'de yaklaşık 2 bin 500 ilave istihdam oluşturuldu. Merkez İmalatçılar, Üzümlü ve Demirciler Sanayi Siteleri Projelerine bugünkü değerlerle 440 milyon lira finansman sağlandı. KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere bugünkü değerlerle 695 milyon lira destek verildi. Yatırım teşvikleriyle ilde hayata geçecek 48 milyar lira sabit yatırım ve 10 bin 500'den fazla istihdam hedefi öne çıkarıldı.

Kacır, ayrıca yeni teşvik sistemi kapsamında organize sanayi bölgelerindeki imalat yatırımları için 14 yıl boyunca sigorta primi işveren paylarını Bakanlık olarak karşılayacaklarını, yatırım kredileri için 24 milyon liraya kadar 10,75 puan faiz veya kar payı desteği sunacaklarını, yatırımlara göre yüzde 60'a kadar vergi indirimi ve yüzde 30'a varan yatırıma katkı sağlayacaklarını kaydetti. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti de sağlanıyor.

Yerel kalkınma ve sektörel destekler

Kacır, yerel kalkınma hamlesi kapsamında Erzincan'da desteklenecek sektörleri ve sağlanacak finansmanı anlattı:

"Yeni teşvik sistemimizle Erzincan'da gerçekleşecek işlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş veya dondurulmuş meyve-sebze üretimi, sıvı karbondioksit işleme ve beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için geniş ve nitelikli destekler sunuyoruz. Bu başlıklardaki yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız."

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla Erzincan'da 297 proje için bugüne dek 975 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile ise 155 proje için bugünkü değerlerle 1 milyar 100 milyon lira kaynak ayrıldığı ifade edildi. Ayrıca madencilik faaliyetleri Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde öncelikli sektör olarak belirlendi.

Kapanış: Altyapı ve dönüşüm projeleri

Törenin son bölümünde Kacır, OSB ihtiyaçlarına yönelik projelere değindi:

"İnşallah hızla elektrik hatlarının yer altına alınması ve arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması projelerini hayata geçireceğiz. Belediyemizle birlikte Keresteciler Sanayi Sitemizin dönüşümü için de el birliği yapacak ve inşallah yeni bir sanayi sitesini keresteciler esnafımız için Erzincan'da hayata geçireceğiz. Yerel kalkınma hamlesindeki projeleri, yatırımları da inşallah hızla devreye alacak ve önümüzdeki dönemde yine Erzincan'ımıza çok sayıda özel sektör yatırımını kazandırarak bu şehirde doğanların bu şehirde doymasını sağlayacak adımlarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz."

Kacır'ın konuşması, Erzincan'da üretim, ihracat ve istihdama yönelik hızlandırılmış yatırım adımlarının işareti olarak değerlendirildi.