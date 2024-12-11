Bakan Kacır: Türkiye'nin Teknoloji Girişimciliği Hızla Büyüyor

Türkiye'nin Teknoloji Yatırımları 1 Milyar Dolara Ulaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off İstanbul etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Türkiye'de teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanında yapılan yatırımlar girişimlerimize paralel olarak büyüyor. 2010-2019 yılları arasında yılda ortalama 66 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırım yapılırken, son 5 yılda bu ortalamayı 1 milyar doların üzerine yükselttik" dedi.

Take Off İstanbul Etkinliği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile düzenlenen Take Off İstanbul, 2018'den bu yana uluslararası yatırımcıları, küresel teknoloji liderlerini ve başarılı girişimleri bir araya getiriyor. Bu yıl düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Bakan Kacır, Türkiye'de teknoloji alanında yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Gelecek Hedefleri

Kacır, son 22 yılda Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirerek, yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı bir geleceğe yönelmek için sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin teknoloji vizyonunun somut bir ifadesi olduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin büyüme ve olgunlaşma evresine girdiğini vurguladı.

İstanbul'da 1000'den Fazla Girişimci

Açılışta bulunan Kacır, etkinliğin, Türkiye'nin değil, bölgenin en büyük teknoloji girişimciliği etkinliği olduğunu belirtti. Ayrıca, "Dünyanın dört bir yanından 1000'den fazla teknoloji girişimcisinin başvurduğu etkinlikte, 23 ülkeden 250 teknoloji girişimi yer alıyor" dedi.

2030 Hedefi: 100 Bin Girişim

Teknoloji alanında büyüyen yatırımlara dikkat çeken Kacır, "Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve bunlardan 100'ünün milyar dolar değer aşarak Unicorn olarak tanımlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, etkinlik çerçevesinde stantları da ziyaret ederek, teknoloji girişimlerinin yenilikçi iş fikirlerini nasıl büyüttüklerini gözlemleme fırsatı buldu.