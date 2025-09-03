Bakan Uraloğlu: Kop Tüneli 2027'de Açılacak - Bayburt'ta Müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ziyaretinde Kop Tüneli başta olmak üzere bölgedeki ulaşım projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ziyarette Mevlit Kandili'ni kutlayıp Gazze için dua eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bayburt'tan verilen desteği vurguladı.

Kop Tüneli'nde son durum

Uraloğlu, tünel inşaatında yaptığı incelemeyle ilgili olarak 6,5 kilometre uzunluğunda bir tünel inşa edildiğini ve mevcut güzergahın yaklaşık 6,5-7 kilometre kısalacağını söyledi. "Normal şartlarda 45-50 dakika süren yolu, 10-15 dakikalara indirmiş olacağız." dedi.

Tünelin yapımında gelinen aşamaya ilişkin Uraloğlu, "%77 seviyesine gelindiğini, 5,5-6 kilometresinin bitirildiğini" vurguladı. Zorlu zemin koşullarına dikkat çekerek, "Yoğun su var, gaz çıkışı var. Bunun için istediğimiz hızla gidemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, hedeflerini şöyle aktardı: "Hedefimiz önümüzdeki sene oranın kazı işlerini bitirip ışığı görmek. Yani arabayla da olsa orayı servis yolu anlamında trafiğe açacağız. 2027 yılında da inşallah Kop Tüneli'ni sizlerin kullanımına açacağız." Ayrıca Gümüşhane-Trabzon yönünde 8,5-9 kilometrelik iki tünel inşaatının sürdüğünü, bunların da Kop kadar kıymetli olduğunu belirtti.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve diğer öncelikler

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatına ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, "(Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatı) Hedefimiz önümüzdeki sene içerisinde..." sözleriyle projenin tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Bakan, altyapının; pist ve apron dahil tamamlandığını, geriye yalnızca binaların kaldığını belirtti.

"Müteahhit firmamızı da çağırdık. Sizin hemşehriniz çalışan firma. Son iki aylık süreçte çok ciddi bir ivme kazandırdık." diyen Uraloğlu, kış şartları elverdiği sürece çalışmaların süreceğini, havaalanına ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarını da ekiplerle değerlendireceklerini söyledi.

Bakan, Kop ve Vauk tünelleri ile havalimanını öncelikli işler olarak nitelendirerek, "Bugün hızlı tren Bayburt'un, Gümüşhane'nin, Trabzon'un önceliği değildir değerli kardeşlerim. Doğrusunu konuşalım. Ama burada bir proje iptali de yoktur. Bunu bilmenizi isterim. Şu bahsettiğim işleri öncelikle yapacağız." şeklinde konuştu.

Ziyaretler ve yerel destek

Uraloğlu, Bayburt Belediyesi ve İl Genel Meclisinin ilettiği taleplere destek vereceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a verdiği değeri vurgulayan bakan, "Biz de onun farkındayız ve Bayburt'un dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve MHP İl Başkanı Muharrem Baykal'ı ziyaret eden Uraloğlu, vatandaşların taleplerini karşılamak için ekipleriyle birlikte çalışacaklarını, verilen sözlerden vazgeçmediklerini kaydetti.

"Vatandaşımızın omuzuna elimizi değdirmeye ve taleplerini yine yapmaya gayret edeceğiz bütün ekibimizle beraber. Onun için merak etmeyin. Biz söz verdiğimiz hiçbir şeyden vazgeçmedik. Onun altında kalmadık. Allah bizi vatandaşımıza karşı mahcup etmesin. Onun için yolumuza devam edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), çeşitli ziyaretlere katılmak üzere geldiği Bayburt'ta Valiliği ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, karşılamada yer alan yöresel kıyafetli çocuklara hediye takdim etti, fotoğraf çektirdi.